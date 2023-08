Netflix ha diffuso in rete il trailer finale di Heart of Stone, il film d’azione con Gal Gadot in uscita sulla piattaforma l’11 agosto.

Gal Gadot interpreta Rachel Stone, l’unica agente operativa che si frappone tra la sua organizzazione globale per la pace e la scomparsa del suo bene più prezioso e pericoloso, chiamato in codice il Cuore.

Nel cast del film troviamo anche Jamie Dornan nei panni dell’Agente Parker dell’MI6, e Alia Bhatt nei panni dell’hacker Keya Dhawan. Assieme a loro anche Sophie Okonedo, Matthias Schweighofer, Jing Lusi e Paul Ready.

