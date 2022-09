Hellraiser: Pinhead ritorna nel primo trailer del reboot

Hulu ha finalmente diffuso online il primo trailer di Hellraiser, il film diretto da David Bruckner (The Ritual, V/H/S, The Night House e Southbound) che riporterà in scena la storia tratta dal breve romanzo dell’orrore Schiavi dell’inferno scritto da Clive Barker, scrittore che è stato anche il regista della storica pellicola del 1987.

Trovate il trailer nella parte superiore di questa pagina.

Nel cast figurano anche Odessa A’zion (“Fam,” “Grand Army”), Jamie Clayton (“The L Word: Generation Q,” “Sense8”), Adam Faison (“Everything’s Gonna Be Okay,” “Yes Day”), Drew Starkey (“Outer Banks,” “The Devil All the Time”), Brandon Flynn (“Ratched,” “13 Reasons Why”), Aoife Hinds (“The Long Call,” “Normal People”), Jason Liles (“Stereoscope,” “Rampage”), Yinka Olorunnife (“The Transporter”), Selina Lo (“Boss Level,” “Q8 Unleashed”), Zachary Hing (“Halo”), Kit Clarke (“Leonardo”), Goran Visnjic (“The Boys,” “Timeless”) e Hiam Abbass (“Succession,” “Blade Runner 2049”).. Alla sceneggiatura Ben Collins e Luke Piotrowski, che si sono basati su una storia di David Goyer.

Hellraiser sarà in streaming su Hulu a partire dal prossimo 7 ottobre negli Stati Uniti. Siamo ancora in attesa dei dettagli sulla release italiana che avverrà, presumibilmente, su Disney Plus all’interno di Star.

