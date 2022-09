Hocus Pocus 2: le sorelle Sanderson in volo nella prima clip dal film in arrivo su Disney+

Hocus Pocus 2 arriverà in streaming su Disney+ dal 30 settembre, e così dopo il nuovo trailer ecco arrivare la prima clip dalla pellicola.

Si tratta del momento in cui le sorelle Sanderson si ritrovano in cerca di scope (o qualcosa di simile) per librarsi in volo.

Hocus Pocus 2 sarà su Disney+ il 30 settembre. Nel cast Bette Midler, Kathy Najimy, Sarah Jessica Parker, Doug Jones, Whitney Peak, Belissa Escobedo, Tony Hale, Sam Richardson e Hannah Waddingham.

Anne Fletcher si è occupata della regia, mentre alla produzione troviamo Adam Shankman, attualmente alle prese con la post-produzione del sequel di Come d’incanto.

