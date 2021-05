La divisione nazionale della Sony ha diffuso su YouTube il trailer di Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, il quarto appuntamento con la popolare saga di cartoon.

Contrariamente a quanto noto in precedenza, la release della pellicola nei cinema dello stivale è stata leggermente posticipata, passando dal 23 luglio al 2 settembre. Potete ammirare il trailer nella parte superiore di questa pagina.

Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, la sinossi ufficiale:

Drac e i suoi amici sono tornati, come non li avete mai visti prima d’ora! In questa nuova avventura, Drac deve affrontare l’impresa più terrificante di sempre. Un misterioso manufatto di Van Helsing va fuori controllo, Drac e il suo gruppo vengono trasformati in umani mentre Johnny assume le sembianze di un mostro. Drac, privato dei suoi poteri, e Johnny, felice per la sua nuova vita da mostro, fanno squadra per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante gruppo di ‘umani’ capitanato da Drac, l’obiettivo è far tornare tutti all’aspetto originario, prima che la trasformazione diventi permanente.

I registi saranno Jennifer Kluska e Derek Drymon, che vanno a sostituire Genndy Tartakovsky, regista dei primi tre film. Tartakovsky è tornato in veste di sceneggiatore e produttore visto che per la Sony aveva accettato altri progetti come la commedia vietata ai minori intitolata Fixed e il film d’avventura Black Knight.

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa ha avuto un grande successo, incassando 167 milioni di dollari negli USA (in linea con il secondo episodio) e 528 milioni nel mondo (l’incasso più alto del franchise), di cui 12.2 in Italia (anche qui record per il franchise). Complessivamente la saga ha raccolto 1.3 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Cosa ne pensate di questo trailer di Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso? Potete dire la vostra, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!