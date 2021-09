Dieci giorni di full immersion, ben 35 videorecensioni (le ultime arriveranno nelle prossime ore), un videoblog in diretta su Twitch al giorno: il nostro coverage video della 78 esima edizione del Festival di Venezia è stato più ricco che mai, e non poteva mancare ovviamente la classifica di Francesco Alò dei film presentati in concorso.

Qui sopra potete vedere il video, vi ricordiamo che potete trovare tutte le videorecensioni nella sezione dedicata al Festival!

Come per il Festival di Cannes, anche questa volta abbiamo deciso di proporre la classifica in versione integrale su YouTube: l’invito che vi facciamo è a sostenere la nostra realtà abbonandovi a BadTaste+, costa meno di dieci euro per un intero anno e vi permette di vedere tutte le videorecensioni, leggere tutti gli articoli del sito senza pubblicità e altro ancora.