La passion de Dodin Bouffant (The Pot-Au-Feu) è un film di Hùng Tran Ahn, con Juliette Binoche, Benoit Magimel, Bonnie Chagneau-Ravoire, Jean-Marc Roulot, presentato in concorso alla 76 esima edizione del Festival di Cannes.

LA PASSION DE DODIN BOUFFANT: LA TRAMA

L’impareggiabile cuoca Eugenie ha lavorato per il famoso gourmet Dodin negli ultimi 20 anni. Col passare del tempo, la cucina e l’ammirazione reciproca si sono trasformate in una relazione amorosa.

La loro associazione dà origine a piatti uno più delizioso dell’altro, che sconcertano persino i più illustri chef del mondo. Ma Eugenie tiene alla sua libertà e non ha mai voluto sposare Dodin. Quindi, lui decide di fare qualcosa che non ha mai fatto prima: cucinare per lei.

Classifiche consigliate