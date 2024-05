Le Deuxième Acte (Il secondo atto) è il nuovo film di Quentin Dupieux con Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel, Raphaël Quenard e Manuel Guillot, ed è il film d’apertura della 77 esima edizione del Festival di Cannes.

Le Deuxième Acte (Il secondo atto): la trama

Florence vuole presentare David, l’uomo di cui è follemente innamorata, a suo padre Guillaume. Ma David non è attratto da Florence e vuole gettarla tra le braccia del suo amico Willy. I quattro personaggi si incontrano in un ristorante in mezzo al nulla.

