A 40 anni, Leila ha passato la sua intera vita a prendersi cura dei genitori e dei suoi quattro fratelli. La famiglia litiga in continuazione ed è oppressa dai debiti, in un paese strangolato dalle sanzioni economiche internazionali. Mentre i suoi fratelli cercano di far quadrare i conti, Leila formula un piano: iniziare un’impresa di famiglia che li salvi dalla povertà.

Mentre sono in difficoltà economiche, Leila scopre che loro padre Esmail ha nascosto un cimelio di famiglia. Vuole offrirlo come offerta per diventare il nuovo patriarca del clan, il più grande onore della tradizione persiana.

Questa scoperta porta il caos in una dinamica famigliare già fragile. Mentre la salute del padre peggiora, le azioni di ogni...