Nel nuovo libro di J.K. Rowling un personaggio accusato di transfobia, i chiarimenti della scrittrice

È da pochi giorni in libreria The Ink Black Heart, il nuovo romanzo giallo della saga di Cormoran Strike scritto da J.K. Rowling sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith.

Il romanzo ha già iniziato ad attirare l’attenzione per il suo contenuto, visto che come riportato da Rolling Stone alcuni sviluppi della trama sono apparsi molto simili a quanto accaduto negli ultimi anni alla scrittrice.

La storia ruota attorno a Edie Ledwell, una celebre Youtuber creatrice di cartoni animati che si ritrova contro i suoi stessi fan dopo che la sua ultima opera viene accusata di razzismo, abilismo e di transfobia per un segmento incentrato su un verme ermafrodita. La creatrice viene intimidita con la diffusione online delle foto di casa sua e minacciata di morte e stupro, per poi essere effettivamente uccisa nel cimitero di Highgate. Cormoran e Robin, i due investigatori protagonisti, si ritrovano così costretti a scoprire chi si cela dietro quell’omicidio.

Nonostante i punti in comune con quanto vissuto dalla stessa scrittrice dopo essersi espressa sull’identità di genere, la Rowling ha spiegato durante un’intervista con Graham Norton che non era affatto sua intenzione rifarsi alla propria vita:

Vorrei chiarire dopo alcune delle cose accadute l’anno scorso che questo libro non è ispirato a quegli eventi. Avevo scritto il libro prima che certe cose mi accadessero online. L’ho detto anche a mio marito: “Credo che tutti lo vedranno come una risposta a quello che mi è successo”, ma davvero non è così. La prima stesura del libro era già stata ultimata quando sono successe certe cose.

In un’altra intervista (che trovate in apertura all’articolo) la scrittrice ha ribadito:

Questa non riguarda la mia esperienza di creatrice. Se l’avessi fatto, sarebbe stato molto diverso. E devo dire ad esempio, visto che so che i lettori sarebbe curiosi di saperlo, che il fandom di Harry Potter è stato in assoluto splendido nei miei confronti. Sono stati di incredibile sostegno e ricevo ancora tanto amore da loro. Perciò il fandom di cui parlo in questo libro è un tipo di fandom che trovo molto diverso.