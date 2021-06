GUARDA ANCHE – Luca: uno sguardo ravvicinato alle creature marine in una serie di concept

Laha diffuso online su YouTube una nuova featurette di Luca, il film diretto dain arrivo il prossimo 18 giugno su Disney+, la piattaforma streaming della Casa di Topolino. Il lungometraggio, così come Soul, sarà disponibile gratuitamente nel catalogo del servizio e non con accesso VIP come nel recente caso di Crudelia.

La featurette, che trovate nella parte superiore di questa pagina, ci porta alla scoperta di Porto Rosso, la cittadina della riviera ligure che fa da sfondo alla storia del film.

Ecco la sinossi ufficiale di Luca:

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: lui in realtà è un mostro marino di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua. Luca, disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ dal 18 giugno per tutti gli abbonati, è una storia divertente ed emozionante che parla di amicizia, di crescita personale e racconta di due mostri marini adolescenti in un’estate che cambierà la loro vita. Il nuovo lungometraggio d’animazione Disney e Pixar è diretto dal candidato all’Academy Award® Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3). Luca Argentero (Lorenzo Paguro) presta la propria voce nella versione italiana del film, insieme a Giacomo Gianniotti (Giacomo), Marina Massironi (Signora Marsigliese) e Saverio Raimondo (Ercole Visconti), che sono anche tra i doppiatori della versione originale. Tra i camei presenti nel film quello di Alberto, il migliore amico d’infanzia del regista Enrico Casarosa (pescatore – nella versione originale del film, questo personaggio è doppiato da Enrico Casarosa), e degli influencer Luciano Spinelli e Nick Pescetto (contadini di mare).

Cosa ne pensate di questa nuova featurette di Luca e quanto attendete il film Pixar in arrivo il 18 giugno in streaming su Disney+? Ditecelo nei commenti in calce a questo articolo!