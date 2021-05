In occasione del “national streaming day” inaugurato oggi dalla Disney, è arrivata online una featurette di, il nuovo film dellache vede, alla regia, l’italiano(regista del corto). Il video contiene scene inedite del film d’animazione ed è incentrato sulla storia di amicizia tra i protagonisti, “un’amicizia vera che si può instaurare solo in una certa fascia d’età”: i doppiatori originali e il regista parlano delle loro esperienze in tema di amicizia, e in particolare Casarosa menziona un suo amico d’infanzia di nome Alberto.

Potete vedere la featurette qui sopra!

Prodotto da Andrea Warren, il film racconta una storia di crescita personale e racconta di due mostri marini adolescenti in un’estate che cambierà la loro vita. L’uscita è fissata al 18 giugno 2021 direttamente su Disney+.

Ecco la sinossi ufficiale:

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: lui in realtà è un mostro marino di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.

Noi di Badtaste abbiamo già avuto modo di incontrare il regista in due occasioni:

“Questa è una storia profondamente personale, non solo perché è ambientata nella Riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c’è la celebrazione dell’amicizia. Le amicizie infantili spesso stabiliscono la rotta di chi vogliamo diventare e sono proprio quei legami ad essere al centro della nostra storia in Luca”, aveva dichiarato il regista Enrico Casarosa la scorsa estate all’annuncio del film. “Così, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film racconterà un’avventura estiva indimenticabile che cambierà radicalmente Luca”.

Cosa ne pensate della featurette di Luca? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!