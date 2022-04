La Universal Pictures ha diffuso in rete un nuovo spot promozionale di, il nuovo film scritto e diretto dain arrivo la prossima estate al cinema.

Nello spot in questione vediamo la star dell’NBA Stephen Curry mentre viene interrotto durante una sorta di allenamento da qualcosa di sinistro e inaspettato. Il video verrà trasmesso durante i playoff dell’NBA.

Jordan Peele, già vincitore di un Academy Award, ha sconvolto e ridefinito l’horror moderno con il suo Scappa – Get Out, uscito nel 2017 nei cinema, e poi con Noi – Us, arrivato nel 2019 in sala. Adesso si appresta a creare un nuovo incubo pop: un’esperienza horror epica, intitolata Nope.

Il lungometraggio riunisce il regista, sceneggiatore e produttore Jordan Peele insieme a un altro premio Oscar, Daniel Kaluuya (Scappa – Get Out, Judas and the Black Messiah). A loro si aggiungono: Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) e il candidato all’Oscar Steven Yeun (Minari, Okja) nei panni degli abitanti di una solitaria valle della California interna, testimoni di una scoperta inquietante e agghiacciante.

Nel cast di Nope troviamo anche Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) e Brandon Perea (The OA, American Insurrection).

Il film è scritto e diretto da Jordan Peele ed è prodotto da Ian Cooper (Noi – Us, Candyman) e Jordan Peele per Monkeypaw Productions. Il film sarà distribuito, solo al cinema, da Universal Pictures in tutto il mondo.

