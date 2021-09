Presentato in concorso alla 78 edizione del Festival di Venezia,è un film di Erik Matti con John Arcilla, Dennis Trillo, Dante Rivero.

Ispirato a eventi realmente accaduti, il film narra la storia di Sisoy Salas, un giornalista corrotto che cerca giustizia per i suoi colleghi, e del detenuto Roman Rubio, un sicario che viene regolarmente fatto uscire di prigione per compiere degli omicidi. Sisoy è sempre stato uno strenuo difensore del governo e del popolare sindaco della città, Pedring Eusebio. Ma quando scompaiono i suoi colleghi del giornale locale – compresi il suo amico di vecchia data Arnel Pangan e il figlio – Sisoy è costretto a ripensare i suoi legami di fedeltà e a mettere in discussione le sue convinzioni politiche.

Nel frattempo, Roman viene condannato all’ergastolo per un crimine che non ha commesso e, non volendo trascorrere il resto della sua vita come as...