Come preannunciato, A24 ha lanciato oggi il trailer di Pearl, in concomitanza con l’annuncio che la pellicola verrà presentata in anteprima mondiale fuori concorso a mezzanotte al Festival di Venezia.

Pearl è il prequel di X – A Sexy Horror Story, horror uscito qualche settimana fa in Italia diretto da Ti West. Torna nel cast Mia Goth, assieme a David Corenswet, Tandi Wright, Matthew Sunderland, Emma Jenkins-Purro.

Lo sviluppo del film era iniziato durante la produzione di X, il regista ha infatti iniziato a scriverlo durante le riprese. A quel punto ha iniziato a girare Pearl in segreto non appena terminata la produzione di X, in Nuova Zelanda, approfittando della disponibilità del cast di X. Pearl è ambientato nel 1918, durante la Prima Guerra Mondiale.

La sinossi recita: