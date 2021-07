Russia, in un presente indefinito il Paese è colpito da un’epidemia influenzale violentissima. Petrov è malato e non vede, ma nonostante i pericoli che potrebbe correre vuole attraversare la città per raggiungere una meta a lui cara. Lo accompagna l’amico Igor, e insieme percorrono un lungo viaggio a piedi sul viale dell’umana follia, tra realtà e immaginazione. In concorso al Festival di Cannes 2021, un film che riflette sull’oggi e ci avverte sul domani, diretto dall’acclamato regista dissidente Kirill Serebrennikov.