Pinocchio: il trailer finale del film di Robert Zemeckis!

La Disney ha lanciato oggi il trailer finale di Pinocchio, il film live action diretto da Robert Zemeckis e ispirato all’omonimo classico d’animazione che arriverà in streaming su Disney Plus l’8 di settembre.

Nel trailer vediamo molte scene che ricordano il film d’animazione del 1940, con personaggi che richiamano il design del classico Disney (incluso Pinocchio, in una riuscita combinazione di realismo e animazione). Ci sono anche il Grillo Parlante, la Fata Turchina, il Gatto e la Volpe, Sofia il Gabbiano, il Postiglione e Mangiafuoco. Nel cast troviamo Tom Hanks nei panni di Geppetto, l’intagliatore di legno che costruisce e si prende cura di Pinocchio (interpretato da Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio. Joseph Gordon-Levitt è il Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua “coscienza”; la candidata al premio Oscar Cynthia Erivo è la Fata Turchina; Keegan-Michael Key è la Volpe; la candidata al premio Oscar Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio; e Luke Evans è il Postiglione.

