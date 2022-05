Come promesso, ecco il primo trailer di, il film live action diretto da Robert Zemeckis e ispirato all’omonimo classico d’animazione che arriverà prossimamente in streaming su Disney Plus

Ecco anche il poster:

Diretto dal vincitore del premio Oscar Robert Zemeckis, Pinocchio rivisita in chiave live-action l’amata storia di un burattino di legno che intraprende un’emozionante avventura per diventare un bambino vero.

Tom Hanks interpreta Geppetto, l’intagliatore di legno che costruisce e si prende cura di Pinocchio (interpretato da Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio. Joseph Gordon-Levitt è il Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua “coscienza”; la candidata al premio Oscar Cynthia Erivo è la Fata Turchina; Keegan-Michael Key è la Volpe; la candidata al premio Oscar Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio; e Luke Evans è il Postiglione.

