Pinocchio: un video mette a confronto le scene del film live-action con quelle del classico animato

Qualche giorno fa è approdato in rete il trailer finale dell’adattamento live-action di Pinocchio in uscita l’8 settembre in streaming su Disney+.

Il trailer presenta moltissime scene ricalcate direttamente dall’iconico classico Disney del 1940, e proprio per questo il canale You Tube di Matt Skuta ha realizzato un video side-by-side che mette a confronto le scene del trailer con il classico originale.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Nel cast troviamo Tom Hanks nei panni di Geppetto, l’intagliatore di legno che costruisce e si prende cura di Pinocchio (interpretato da Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio. Joseph Gordon-Levitt è il Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua “coscienza”; la candidata al premio Oscar Cynthia Erivo è la Fata Turchina; Keegan-Michael Key è la Volpe; la candidata al premio Oscar Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio; e Luke Evans è il Postiglione. Alan Silvestri ha composto la colonna sonora, che contiene canzoni inedite scritte da Glen Ballard. Inoltre, la cantante Frances Alina, semifinalista della quarta edizione di The Voice of Italy e voce della Social Band di Radio2 Social Club, interpreterà “Una stella cade”, la versione italiana di “When you wish upon a star”, brano cantato dalla Fata Turchina, personaggio che nel film ha il volto di Cynthia Erivo.

FONTE: Matt Skuta