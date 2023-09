20th Century Studios ha pubblicato in rete il trailer italiano di Quiz Lady, la commedia con protagoniste Awkwafina e Sandra Oh in arrivo dal 3 novembre in streaming su Disney+.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster e la sinossi:

In Quiz Lady, Anne (Awkwafina), una giovane donna brillante ma ossessionata dai giochi d’azzardo, e Jenny (Sandra Oh), la sua lontana e stravagante sorella, devono collaborare per aiutare a coprire i debiti di gioco della madre. Quando l’amato cane di Anne viene rapito, le due donne partono per un viaggio spericolato attraverso il paese per trovare i soldi nell’unico modo che conoscono: trasformare Anne in una vera e propria campionessa di gameshow.

Il film, interpretato anche da Jason Schwartzman, Holland Taylor, Tony Hale e Will Ferrell, è diretto da Jessica Yu, scritto da Jen D’Angelo e prodotto da Will Ferrell, Jessica Elbaum, Maggie Haskins, Itay Reiss, Jen D’Angelo, Awkwafina e Sandra Oh, mentre Alex Brown ed Erika Hampson sono i produttori esecutivi.

