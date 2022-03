, acclamato regista giapponese di pellicola animate come La ragazza che saltava nel tempo, Summer Wars e Belle, ha avuto modo di farsi una chiacchierata in videochiamata con, regista di, film Pixar da poco arrivato in streaming su Disney+.

Hosoda ha lodato il lavoro della regista ed ha trovato anche il tempo di omaggiare il suo lavoro con un disegno in cui compaiono Mei-Ling, protagonista di Red, e Belle.

Potete vedere la chiacchierata tra i due registi nella parte superiore della pagina. Qua sotto l’omaggio di Hosoda:

Diretto da Domee Shi (regista del corto Bao), Red è incentrato sulle avventure di una ragazzina di tredici anni di nome Mei Lee che non vede l’ora di crescere… e che scopre di avere un legame molto particolare con i panda rossi.

