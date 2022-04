Giusto qualche ora fa, abbiamo parlato del nuovo spot promozionale per l’uscita in streaming americana diche arriverà su HBO Max a partire dal 18 aprile segnalando anche i primi dettagli dell’edizione home video disponibile, sempre in nordamerica, dal 24 maggio.

Vi avevamo promesso che avremmo segnalato anche gli aggiornamenti relativi al nostro mercato ed eccoci qua. La divisione nazionale della Warner ha diffuso online il comunicato stampa relativo all’uscita di The Batman in digital, prevista per il prossimo 19 aprile nello stivale. Come da prassi, la segnalazione è avvenuta tramite la diffusione online su YouTube dei primi dieci minuti del film di Matt Reeves che trovate nella parte superiore di questa pagina.

The Batman, diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson nel ruolo di Batman / Bruce Wayne, disponibile da martedì 19 aprile su tutte le principali piattaforme in Home Premiere Digitale per Warner Bros. Home Entertainment. Il film sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

Appena sarà possibile riporteremo anche le specifiche delle varie edizioni home video che verranno messe in vendita in Italia.

The Batman è uscito nei cinema italiani lo scorso 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sull’acclamata pellicola di Matt Reeves basata sui personaggi della DC Comics e prodotta dalla Warner Bros nella nostra scheda.

Se volete, potete restare cin contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!