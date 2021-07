Online è stato pubblicato un nuovo trailer/featurette in italiano di, il film di Matthew Vaughn che arriverà nelle sale del nostro Paese il 29 dicembre.

Nel video in questione possiamo sentire Vaughn e parte del cast principale che parlano del progetto. Potete vederlo nella parte superiore della pagina.

La sinossi breve del film di Matthew Vaughn:

Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. The King’s Man – Le Origini rivela la nascita della prima agenzia di servizi segreti indipendente.