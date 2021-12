arriverà tra pochi giorni nei cinema americani, e da noi il 5 gennaio. Ecco quindi che la Disney ha lanciato oggi il trailer finale dell’atteso film targato 20th Century Studios e diretto da Matthew Vaughn, che inizialmente doveva uscire a novembre del 2019 e da allora ha subito numerosi rinvii.

Potete vederlo qui sopra!

Nel cast della pellicola troviamo Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance.

Questa la trama:

Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. The King’s Man – Le Origini rivela la nascita della prima agenzia di servizi segreti indipendente.