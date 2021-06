Quasi due anni fa alla D23 Expo di Los Angeles vedemmo due teaser trailer dinei quali Dwayne “The Rock” Johnson ed Emily Blunt proponevano due versioni opposte di una stessa scena.

Oggi la Disney ha rivelato due nuovi trailer finali del blockbuster, in arrivo contemporaneamente al cinema (il 28 luglio) e in streaming su Disney+ con accesso VIP (il 30 luglio), nei quali si propone un modello molto simile: i due attori introducono infatti i due trailer nei panni dei loro personaggi, ovvero lo skipper Frank Wolff e la dottoressa Lily Houghton. Entrambi si “dimenticano” dell’esistenza l’uno dell’altra nelle rispettive presentazioni, e poi i due trailer propongono i due punti di vista opposti proprio come in quei teaser che videro solo gli invitati alla D23.

Trovate i trailer qui sopra e qui sotto!

In Jungle Cruise Dwayne Johnson vestirà i panni di Frank Wolff, capitano di un battello fluviale, mentre Emily Blunt sarà la dottoressa Lily Houghton, una determinata esploratrice in una missione di ricerca. Il cast del film comprende anche Edgar Ramirez e Jack Whitehall, con Jesse Plemons e Paul Giamatti.

Il progetto diretto da Jaume Collet-Serra è basato su una sceneggiatura di J.D. Payne e Patrick McKay (Star Trek Beyond), basata a sua volta su uno script di John Requa e Glenn Ficarra (Focus, Crazy, Stupid, Love).

Il film d’avventura è ispirato all’omonima storica attrazione di Disneyland, in California.

Quando attendete la pellicola con The Rock ed Emily Bunt? Potete dire la vostra, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!