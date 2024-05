La video recensione di The Substance, un film di Coralie Fargeat con Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid, in concorso alla 77 esima edizione del Festival di Cannes.

The Substance: la trama

HAI MAI SOGNATO UNA VERSIONE MIGLIORE DI TE STESSO?

Tu, ma migliore in ogni modo.

Dovresti provare questo nuovo prodotto, si chiama The Substance.

MI HA CAMBIATO LA VITA.

Con The Substance, puoi generare un altro te: più giovane, più bello, più perfetto.

Devi solo condividere il tempo – una settimana per uno, una settimana per l’altro.

Un perfetto equilibrio di sette giorni ciascuno…

Facile, no?

Se rispetti l’equilibrio… cosa potrebbe mai andare storto?

Classifiche consigliate