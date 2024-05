Three Kilometres to the End of the World è un film di Emanuel Parvu con Bogdan Dumitrache, Ciprian Chiujdea, Laura Vasiliu e Valeriu Andriuta, in concorso alla 77 esima edizione del Festival di Cannes.

Three Kilometres to the End of the World: la trama

Adi (17) sta trascorrendo l’estate nel suo paese natale nel Delta del Danubio. Una notte viene brutalmente aggredito per strada e il giorno dopo il suo mondo viene capovolto. I suoi genitori non lo guardano più come prima e la tranquillità apparente del villaggio inizia a incrinarsi.

