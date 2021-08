I Wonder Pictures ha pubblicato online su YouTube il trailer italiano di, il film di Julia Ducournau che ha trionfato a Cannes vincendo la Palma d’Oro. Il lungometraggio sarà nei cinema italiani a partire dal 30 settembre.

Il film, diretto da Julia Ducournau, seconda donna a vincere il riconoscimento più ambito del concorso francese, ha segnato profondamente pubblico e critica del festival. Un’edizione che, come spiegato dal nostro inviato Gabriele Niola, si è rivelata essere come la peggiore dell’epoca recente, fra una gestione non ottimale delle problematiche collegate al Covid e il clamoroso errore di Spike Lee durante l’assegnazione della Palma d’Oro:

Quello che è successo alla premiazione del festival di Cannes, con Spike Lee che inavvertitamente annuncia per primo Titane vincitore della Palma d’Oro e tutti che fanno finta di non aver sentito per riprendere la manifestazione normalmente fino al finale, è un po’ il simbolo di un’edizione scalcinata, mal organizzata, molto spaventata e soprattutto molto molto deludente sul piano dei film, in cui tutta la direzione ha fatto finta di non vedere i problemi fino a quando non sono diventati enormi (CONTINUA A LEGGERE IL NOSTRO COMMENTO DI CHIUSURA A CANNES)

A seguire la sinossi ufficiale:

Alexia adora le automobili, sin da quando, bambina, un incidente le ha donato una placca di titanio nella testa. Facendola rinascere, gonfia di rabbia e amore represso che la trasformeranno in un essere ibrido e nuovo. Perché la metamorfosi si completi, dovrà scoprire la forza potente che muove le cose del mondo: l’essere umani. Titane è un vero manifesto della nostra contemporaneità fluida e del cinema del futuro, materia pulsante densa di risonanze. Un film unico, provocatorio, innovativo, che attraversa l’immaginario techno-rock-pop new pangender e ha stupito e trionfato al 74. Festival di Cannes vincendo la Palma d’oro.

Cosa ne pensate del trailer di Titane? Potete dire la vostra qua sotto!