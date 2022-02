ha deciso di telefonare aper scherzo durante il programma su BBC Radio 1 per un gioco intitolato Sit Down/Stand Up.

Obiettivo del gioco è indovinare se la persona a cui si sta telefonando è seduta o alzata: dopo aver chiamato Andrew Garfield (senza successo) e Greta Thunberg (che ha risposto), Holland ha deciso di telefonare alla star di Dune, ora sul set del nuovo film su Willy Wonka.

Un primo tentativo è andato a vuoto, mentre il secondo – come potete vedere qui in alto – è andato a buon fine. I due attori, entrambi a Londra, hanno approfittato per darsi appuntamento per vedersi e “mangiare insieme un boccone”.

Il conduttore di BBC Radio 1 ha poi mostrato un estratto da un’intervista con Andrew Garfield che si è svolta poco tempo dopo il gioco in cui all’attore viene spiegato tutto. Garfield ha ammesso che durante la telefonata di Tom Holland era negli Stati Uniti e perciò stava ancora dormendo.

