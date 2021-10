Dopo alcune settimane a Montreal, in Quebec, le riprese disi sono spostate ormai da alcuni giorni a Maras (nota per le saline) e Cuzco, in Perù. Numerosi gli avvistamenti della produzione in giro per le strade, e ora grazie a un video possiamo dare un’occhiata ai veicoli coinvolti nelle riprese: oltre a Optimus Prime, Mirage e Bumblebee, sono stati infatti visti Scourge (un camion nero), Nightbird (una Nissan Skyline R33 GT-R), Arcee e un carro attrezzi.

Il Terrorcon Scourge, in particolare, si distingue per diversi simboli di Transformers tra Decepticon, Autobot, Maximal, Wreckers e altri sulla propria griglia: sembrano essere dei trofei “di morte”, come suggerisce TFL. In altre immagini vediamo festeggiamenti per le strade della città.

Potete vedere numerose immagini e video anche qui sotto!

San Pedro, aquí graban hoy, transformers. pic.twitter.com/x82RIGtvD3 — YOLA POLASTRY (@YOLA_POLASTRY) October 15, 2021

El es el Villano Principal de los Transformers se llama SCOURGE líder de los Terracons que serán los malos en Transformers 7. pic.twitter.com/Oh7MHfPtfz — YOLA POLASTRY (@YOLA_POLASTRY) October 14, 2021

Seguridad de los Transformers, Cusco de fiesta. pic.twitter.com/aulqokbf0m — YOLA POLASTRY (@YOLA_POLASTRY) October 12, 2021

Grabaron carros del 94, dando vueltas en la Plaza Regocijo. ¡Mira! pic.twitter.com/39jkh4qVqN — YOLA POLASTRY (@YOLA_POLASTRY) October 13, 2021

Hoy grabaron escenas en la plaza con el lujoso y millonario escenario de la ciudad del Cusco. pic.twitter.com/TmvOSaBSUs — YOLA POLASTRY (@YOLA_POLASTRY) October 11, 2021

Alla regia troviamo il regista di Creed 2, Steven Caple Jr, che dirigerà il progetto per i prossimi mesi in vista di una data d’uscita fissata al 24 giugno 2022. Tra le fonti di ispirazione, la serie animata Rombi di tuono e cieli di fuoco per i Biocombat (Beast Wars – Transformers), andata in onda in Italia tra il 1997 e il 2000.

La pellicola sarà ambientata in parte a Brooklyn, a New York, e poi anche in Perù. Tra i doppiatori anche Ron Perlman, che sarà Optimus Primal. Peter Cullen sarà ancora una volta Optimus Prime.

Di recente la Paramount Pictures ha messo in cantiere un altro film dei Transformers coinvolgendo lo sceneggiatore Marco Ramirez, creatore della serie della serie Marvel/Netflix The Defenders, mentre Angel Manuel Soto (Charm City Kings) si occuperà della regia.

