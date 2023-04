Come promesso, la Paramount Pictures ha lanciato il trailer finale di Transformers: il risveglio, atteso nuovo episodio della saga ambientato tra Bumblebee e i film di Michael Bay. Diretto da Steven Caple Jr. e interpretato da Anthony Ramos e Dominique Fishback, Transformers: il risveglio arriverà nei cinema italiani e di tutto il mondo dal 7 giugno.

TRANSFORMERS: IL RISVEGLIO, LA TRAMA

I Transformers tornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformers – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.

