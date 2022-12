Transformers: il risveglio, il teaser trailer svela i Maximal e i Predacon!

In occasione del CCXP, la Paramount Pictures ha lanciato il teaser trailer di Transformers: Il risveglio, prossimo film legato al noto franchise in arrivo al cinema a giugno 2023. Nello spettacolare trailer vediamo alcuni attesi ritorni, come gli iconici Bumblebee e Optimus Primal, ma soprattutto il debutto dei Maximal e i Predacon, che nella linea di giocattoli Biocombat sono rispettivamente antenati degli Autobot e dei Decepticon. Le due fazioni sono in grado di trasformarsi in animali (i Maximal in mammiferi, uccelli e pesci, i Predacon in invertebrati e rettili), e nel film si combatteranno in giro per il mondo da Brooklyn a Machu Picchu in Peru. Il film sarà ambientato negli anni novanta, prima degli eventi del primo Transformers, e racconterà le origini degli Autobot sulla Terra, inoltre introdurrà anche i Terrorcons, dei Decepticon in grado di trasformarsi in bestie mitologiche.

Potete vedere il trailer qui sopra o, in inglese, qui sotto!

TRANSFORMERS: IL RISVEGLIO, LA TRAMA

I Transformers tornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformers – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.

Transformers: Il risveglio arriverà al cinema il 9 giugno 2023 con Steven Caple Jr. in cabina di regia.

Nel cast troviamo Anthony Ramos, Dominiquie Fishback, Luna Lauren Valez, Peter Cullen e Ron Perlman (questi ultimi doppieranno Optimus Prime e Optimus Primal).

Cosa ne pensate e quanto attendete questo film di Transformers? Ditecelo qui di seguito nei commenti se avete un abbonamento a Badtaste+!