Vera è un film di Tizza Covi e Rainer Frimmel con Vera Gemma, premiato dalla giuria di Orizzonti al Festival di Venezia, al cinema dal 23 marzo.

VERA: LA TRAMA

Vera vive all’ombra del suo famoso padre. Stanca della sua vita superficiale e delle sue relazioni, finisce alla deriva nell’alta società romana. Un giorno dopo averlo ferito in un incidente stradale in periferia, stringe un’intensa relazione con un bambino di otto anni e suo padre. Ma presto dovrà rendersi conto che anche in questo nuovo mondo è solo uno strumento per gli altri.

