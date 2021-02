Magari, anzi, sicuramente avevate già visto dei meme che andavano a unire la scena del litigio fra Wanda e Visione vista nella quinta puntata dia quella della litigata fra Charlie Barber (Adam Driver) e Nicole Barber (Scarlett Johnasson) in Storia di un matrimonio, l’acclamata pellicola di

Un utente di YouTube ha però pensato bene di realizzare un vero e proprio mash-up video in cui i personaggi di WandaVision hanno però le voci di quelli visti in Storia di un matrimonio. Trovate tutto nella parte superiore di questa pagina.

Nel dicembre del 2019, abbiamo incontrato Noah Baumbach a Roma. L’acclamato regista ci aveva così descritto la lavorazione di un passaggio diventato rapidamente iconico:

Quello che hai visto era bene o male tutto sceneggiato, c’è stata pochissima improvvisazione, un po’ come tutto il resto del film. Prendeva 11 pagine e l’abbiamo girata in 2 giorni pieni. È stato necessario prima un periodo di prove in uno spazio neutro perché Adam e Scarlett prendessero confidenza con il linguaggio e ci si abituassero, considera che anche le parti in cui si parlano uno sull’altro erano sceneggiate e c’è una musicalità precisa che richiede molta pratica. Poi siamo andati nel luogo in cui avremmo girato (con una sola videocamera trallaltro). Il vantaggio è che io già sapevo come l’avrei montata, sapevo esattamente su quali battute avrei staccato, quindi gli facevo fare certi movimenti per dare maggiore impatto al montaggio. E quando a degli attori fornisci una struttura così rigida non li blocchi. Anzi. Come vedi alla fine la scena sembra improvvisata.