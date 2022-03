Arriva oggi in streaming su Disney Plus, la commedia con, la star di, e Gabrielle Union che riporta in scena la storia di Frank Bunker Gilbreth Jr già sottoposta ad adattamento cinematografico nel 1950 e nel 2003 con il film di Shawn Levy interpretato da Steve Martin e Bonnie Hunt.

In occasione del junket virtuale della pellicola, il nostro Andrea Bedeschi ha avuto la possibilità d’intervistare Zach Braff con un botta & risposta decisamente particolare. Come potete vedere grazie al player di YouTube posto nella parte superiore di questa pagina, quasi tutte le domande che sono state fatte a Zach Braff contengono un riferimento a Scrubs che collega la celeberrima serie andata in onda nella prima decade del duemila al qui presente Un’altra scatenata dozzina. Come se il film fosse una sorta di “ipotetico spin-off” dell’amatissima sit-com.

Nel cast del lungometraggio, in aggiunta ai già citati protagonisti, troviamo anche Journee Brown, Kyle Rogers, Andre Robinson, Caylee Blosenski, Aryan Simhadri, Leo A. Perry, Mykal-Michelle Harris, Christian Cote, Sebastian Cote e Luke Prael.

Il film disponibile in streaming su Disney Plus è diretto da Gail Lerner, mentre Shawn Levy, regista della iterazione datata 2003, torna in veste di produttore esecutivo assieme a Gabrielle Union.

La nuova storia è stata scritta da Kenya Barris, creatore e produttore esecutivo di Black-ish, e da Jenifer Rice-Genzuk Henry, produttrice esecutiva di Grown-Ish.

Cosa ne pensate della nostra chiacchierata, a metà strada fra Scrubs e Un’altra scatenata dozzina, fatta con Zach Braff? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che, se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!