Benvenuti sul nuovo Badtaste, il gusto di essere FAN

Scusate il ritardo, ma sono stati giorni di grandi emozioni e grande lavoro. Da poche ore il nuovo sito è online e possiamo finalmente dirvi: eccoci. Abbiamo fatto quello che ci avete chiesto e che avete contribuito a costruire: una piattaforma più performante, che permetta con più immediatezza l'accesso ai contenuti di maggior interesse e che abbia l'utente al centro di tutto. Perchè Badtaste è vostro, è per voi. È un sito totalmente ripensato nella sua infrastruttura tecnologica e forgiato sull'esperienza di navigazione.

indipendenza

competenza

rispetto

Per noi non è solo una nuova versione, ma la rappresentazione dello stato evolutivo del nostro lavoro e di quella che di fatto è la nostra visione: alimentare la passione dei, giorno dopo giorno, attraverso la pubblicazione di. Per farlo, lungo questi, abbiamo cercato sempre di proteggere i valori fondanti in cui crediamo ovvero:di chi legge. Speriamo di averlo saputo fare al meglio, sebbene nel nostro mercato non siano valori altamente diffusi e questo in diverse occasioni ci abbia portato a dover rinunciare ad opportunità che probabilmente avrebbero reso la nostra quotidianità più semplice. Ma alcon voi non vogliamo e non possiamo venire meno.

Vent'anni sono tanti e sono tantissimi i contenuti che abbiamo pubblicato per voi. Sapreste dirci quanti film abbiamo recensito? Il numero vi sorprenderebbe!

Vi abbiamo sempre ascoltato, anche quando ci chiedevate di più, ed è per questo che abbiamo lanciato. Abbiamo deciso che almeno per ora BT+ debba prima di tutto offrire la miglior esperienza di navigazione possibile ed è per questo che lasceremo la possibilità, a chi vorrà, di abbonarsi alla versione del sito ADV FREE

Questa nuova fase che inizia è figlia di tutte le segnalazioni che ci avete mandato nel tempo e crediamo possa essere quanto ci stavate chiedendo . Aspettatevi quindi una montagna di approfondimenti e continui suggerimenti su film e serie tv da consumare. Aspettatevi di farvi sorprendere da racconti di cose che non conoscete e lasciatevi guidare dalla passione per ciò che amate.

Grazie, a tutti voi indistintamente, per averci permesso di fare di ciò che amiamo un lavoro.

Aiutateci a far sì che Badtaste diventi il sito più cool per contenuti ed esperienze, scriveteci senza indugi a ilmiobadtaste@badtaste.it.

Buona navigazione intanto!