Pubblicazione: 17 novembre alle 17:34

Il suo nome è Pattinson, Robert Pattinson. Amazon MGM Studios ha annunciato che sarà lui a interpretare l'iconico ruolo di James Bond nell'attesissimo film dello studio, inaugurando una nuova era per uno dei personaggi più celebri del cinema. Il nuovo Bond, il numero 26, sarà diretto da Denis Villeneuve su una sceneggiatura di Steven Knight. Amy Pascal e David Heyman sono i produttori, rispettivamente tramite Pascal Pictures e Heyday Films, con Tanya Lapointe come produttrice esecutiva. E così l’annuncio, arrivato ieri, mette fine a una serie di voci diventate negli ultimi giorni sempre più insistenti. E vanifica anche quello che avevamo scritto qualche settimana fa sul nuovo film di 007, provando anche a immaginare chi sarebbe stato il volto del nuovo Bond. Negli ultimi giorni, a un certo punto sembrava fatta per Callum Turner.

Un Bond troppo vecchio e non atletico?

E poi, all’improvviso, è comparso il nome di Josh O’Connor. Come in una gara di ciclismo, o di 200 o 400 metri piani, è stato il concorrente arrivato in rimonta, quello che si era nascosto dietro agli altri, a vincere. Le voci che riguardavano Robert Pattinson si sono fatte sempre più insistenti negli ultimi tre, quattro giorni. E stavolta si sono rivelate fondate. La scelta ci ha spiazzato un po’, dobbiamo essere sinceri.. Ma, una volta sedimentata la notizia, abbiamo iniziato a immaginare come potrebbe essere il Bond di Pattinson. E gli scenari che si aprono sono interessanti.

Intanto la scelta di Robert Pattinson rompe in qualche modo una tradizione. Per la prima volta, o quasi, non viene scelto un attore che non è ancora una star. Robert Pattinson star lo è diventato già dai suoi esordi, con la famosa saga di Twilight. Oltre a questo fatto, c’è chi ha detto che l’attore non avrebbe il fisico adatto per interpretare James Bond e che sarebbe troppo vecchio. Certo, veniamo dal Bond di Daniel Craig, in cui il fisico ha sicuramente fatto la sua parte, ma ricordiamoci che 007 non è stato sempre muscoloso: Roger Moore e Timothy Dalton non lo erano. E a James Bond vengono richieste prima di tutto altre cose. Quanto all’età, le osservazioni dipendono dal fatto che si era parlato di mettere in scena uno 007 ancora giovane, agli inizi della carriera. Pattinson oggi ha 40 anni, più o meno l’età che aveva Craig quando ha iniziato il suo viaggio con Casino Royale e che gli ha permesso di portare avanti un ciclo di 5 film.

Per Robert Pattinson si parla, per ora, di un accordo per 3 pellicole. Ma è chiaro che, volendo, il contratto si potrebbe poi rinnovare. Insomma, Pattinson è un attore in grado di aprire in ciclo. Ma prima di chiederci se è davvero in grado di essere Bond, dovremmo chiederci: che Bond hanno in mente Villeneuve e Knight? Perché l’era Daniel Craig ha dimostrato che il personaggio può essere notevolmente rinnovato.

"Ho spesso interpretato ruoli che in qualche modo avevano qualcosa dentro che faceva paura". È in questa dichiarazione che si può cominciare a capire che James Bond può essere Robert Pattinson. Pensiamo al suo personaggio più famoso, Edward Cullen, il protagonista di Twilight. Edward è tormentato, e vive la sua condizione come un peso nel momento in cui si innamora. C’è, in tutto il suo percorso, una paura d’amare e, soprattutto, di fare male, di danneggiare per sempre la persona che ama. Nei panni del personaggio tormentato, dolente, dubbioso, Robert Pattinson ci sta alla perfezione. Se pensiamo a quella che è stata l’evoluzione di James Bond nell’era Daniel Craig è stato davvero questo. 007 è stato un personaggio consapevole di essere pericoloso, di essere un assassino – è stata davvero questa parola, ripetuta costantemente, il fil rouge dei suoi cinque film, mentre prima quasi non veniva pronunciata – tanto da pensare più volte al ritiro, alla fuga, alla pensione.

Questa paura di far male è aumentata nel momento in cui Bond ha trovato davvero un’unione stabile, una famiglia, cioè negli ultimi due film, Spectre e No Time To Die. È stata una svolta interessante, perché nei precedenti cicli per 007 sembrava tutto un gioco: uccidere, amare, fingere. Ecco che allora Robert Pattinson potrebbe essere un Bond tormentato e dubbioso, ancor più di quello che è stato il Bond di Craig. Meno fisico e più introspettivo.

Qual è il Bond che ha scritto Steven Knight?

Non dimentichiamo che alla sceneggiatura c’è Steven Knight, autore non banale e in grado di portare ai suoi personaggi una serie di sfumature di grigio e non dipingerli nei classici bianco e nero che erano stati fino a qualche anno fa i caratteri nelle storie di Bond. Di tutti i personaggi scritti da Knight ricordiamo, e amiamo, soprattutto il protagonista di Locke, un uomo che in una notte vive un vero e proprio conflitto interiore. Ecco, Robert Pattinson potrebbe davvero essere finalmente uno 007 dall’anima divisa in due, una cosa che in passato avevamo visto solo accennata. Ma un agente segreto con la licenza di uccidere è un personaggio che si presta a contraddizioni, rimorsi, scissioni.

Come in The Batman, un eroe con il suo disagio

Un’altra opportunità per rinnovare Bond, di cui Knight è pienamente in grado, è di. Il ciclo di Craig lo ha già fatto in qualche modo: ma qui c’è l’occasione di andare oltre e legare Bond alla grande quantità di spunti che l’attualità ci sta dando.

A proposito di anime divise in due, Robert Pattinson ha già sperimentato che cosa vuol dire in The Batman. L’uomo pipistrello ha evidentemente due identità. Ma attenzione, il Bruce Wayne che vediamo dopo essersi tolto la maschera è diverso da quello di Christian Bale, che a tratti (non è un caso, essendo in un film di Nolan) sembrava quasi James Bond. I capelli che cadono sul volto, come quelli di Kurt Cobain, gli occhi bistrati di nero, come una rockstar alternativa: il suo Bruce Wayne ha spesso uno sguardo vuoto e un’espressione da disadattato. Anche in giacca, camicia e cravatta, non dà l'impressione di eleganza, ma di una divisa che ha dovuto indossare per forza.

Ecco, il Bond di Pattinson potrebbe spingere ulteriormente sull’idea di disagio che aveva quello di Craig. Oltre ai dubbi morali sul suo lavoro di assassino, potremmo sentire in James Bond il peso di dover salvare il mondo come in Batman sentiamo quello di dover salvare Gotham City. Potremmo esplorare il senso di solitudine di Bond, che è un orfano. Proprio come lo è Bruce Wayne.

C’è insomma moltissimo spazio per sperimentare, per approfondire, per emozionare. Più di altri divi del cinema Robert Pattinson è riuscito sempre a spogliarsi dell’aura dei suoi personaggi più noti, a resettare ogni volta il suo lavoro, a farci dimenticare di essere stato un altro personaggio. Da anni, ormai, ogni volta che lo vediamo non pensiamo mai a Edward Cullen. Ma, in fondo, neanche a Bruce Wayne. Pattinson è ogni volta una tela bianca su cui I suoi ultimi ruoli al cinema sono stati forse i più sorprendenti. In The Drama è importante prima di tutto come appare: i capelli arruffati e continuamente in movimento, gli occhiali, e quell’incertezza nel porgere le parole, una sorta di balbuzie, lo rendono vicino a certi personaggi alla Woody Allen. Ora, Bond impacciato con le donne non lo sarà mai.

Però anche qui Pattinson può impostare un rapporto diverso tra 007 e i personaggi femminili, cosa che già il Bond di Craig aveva iniziato a fare, senza perdere un millimetro della sua virilità. A differenza dei precedenti 007, quello di Connery in testa – che qualcuno ha di recente definito addirittura uno stupratore – l’ultimo Bond non era un “uomo che non deve chiederei mai”, come diceva la famosa pubblicità, ma uno che sapeva ascoltare le donne. Robert Pattinson può essere un Bond che, pur mantenendo fascino, charme, attrazione sessuale, instaura un nuovo rapporto con il femminile. Anche qui lo Steven Knight di Locke potrà dire la sua.

Tenet, il Bond movie che Pattinson ha già fatto

Se volete testare il physique du rôle di Robert Pattinson quando si parla di Bond Movie si può rivedere Tenet di Christopher Nolan. Al netto dei giochi con il tempo del regista, in quel film Pattinson è proprio in quel mondo. È quello il genere, sono quelli gli abiti, è quella l’azione. La cosa interessante è che in quel film Pattinson accetta di fare la spalla, l'aiutante del protagonista, il comprimario. Si mette al servizio della storia. E lo fa benissimo. Un attore al servizio della storia è quello che serve al nuovo Bond. Ma fate attenzione all’ultima volta in cui abbiamo visto Pattinson al cinema (al netto di Dune Parte Tre, in arrivo, dove ha lavorato proprio con Villeneuve).

È stato ne L’Odissea di Nolan, dove è stato Antinoo, decisamente un villain del film, un essere perfido, vile, mellifluo e spregevole. Ricordate cose si diceva di Batman? O muori da eroe o vivi così a lungo da diventare il cattivo. Ecco, il Bond di Pattinson cattivo non lo sarà mai, resterà l’eroe. Ma ci piacerebbe vedere