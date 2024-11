Da oggi Badtaste interrompe le pubblicazioni

Pubblicazione: 21 novembre alle 12:09

Giovedì 21 novembre 2024 segna un momento unico e al tempo stesso difficile nella storia di Badtaste: dopo vent’anni di pubblicazioni, il nostro viaggio editoriale si conclude. Il sito rimarrà online, come archivio di tutto ciò che abbiamo costruito, ma da oggi non pubblicheremo più contenuti.

Ovviamente non avremmo mai immaginato di celebrare i nostri vent’anni con una decisione come questa. Gli anni successivi alla pandemia hanno evidenziato sfide che hanno messo alla prova tutto il nostro settore. Portare avanti una testata come la nostra, con le regole che ci eravamo dati, è purtroppo diventato un modello insostenibile. È quindi con grande dispiacere che abbiamo deciso di interrompere questa esperienza.

Per quanto mi riguarda, Badtaste è partito da una cameretta: un gruppo di appassionati conosciutisi su un forum dedicato al Signore degli Anelli. Certo all’epoca non immaginavo saremmo diventati uno dei siti di cinema, tv e intrattenimento più seguiti e apprezzati d’Italia, ma l’impegno c’è stato fin da subito, alimentato dalla passione che ha sempre accomunato tutti i membri del nostro team.

Quest’avventura ci ha portato a traguardi indimenticabili: dal raccontarvi eventi come il San Diego Comic-Con, la Star Wars Celebration e il Festival di Cannes, al partecipare al Festival di Venezia anno dopo anno. Abbiamo avuto il privilegio di intervistare maestri del cinema come Peter Jackson , entrare nella casa di Luca Guadagnino e collaborare con talenti straordinari, italiani e internazionali. E come dimenticare la festa per i nostri dieci anni insieme a Frank Miller e Robert Rodriguez , o le celebrazioni in sala con grandi eventi ad Arcadia Cinema di Melzo?

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza di voi, cari lettori. Siete stati al nostro fianco con passione, sostenendoci nei momenti più difficili e rendendo possibile questo viaggio. Vi ringraziamo per aver condiviso con noi l’amore per i film, per le serie tv, per le storie che ci emozionano e ci fanno riflettere. È grazie a voi se siamo riusciti a far crescere questa comunità, fatta di dialogo e condivisione, dentro e fuori dalla sala.

Personalmente voglio ringraziare tutto il nostro team: in vent’anni sono moltissimi i collaboratori che hanno reso Badtaste ciò che è stato. Un ringraziamento particolare va al mio socio, Giovanni della Monica, che ha condiviso con me moltissimi aspetti davanti e dietro le quinte e in particolare i rapporti con gli inserzionisti e l’ideazione di Badtaste+. Ma il contributo di ogni persona che ha collaborato con noi in questi vent’anni ha fatto la differenza.

Ci auguriamo che il futuro continui a riservare spazio per testate che, come Badtaste, valorizzano la critica, l’approfondimento, la qualità e il confronto tra idee diverse. Il cinema ha bisogno di occhi attenti e cuori appassionati, di chi sappia apprezzare il potere di un film, che sia italiano o internazionale, un grande blockbuster o un piccolo gioiello indipendente. E soprattutto ha bisogno di sale cinematografiche, luoghi di magia, emozione e condivisione.

Concludiamo quest’esperienza con gratitudine e orgoglio per ciò che abbiamo costruito insieme. Il nostro percorso si ferma qui, ma l’amore per il cinema e per le storie continuerà a guidarci, sempre. Anche se Badtaste si ferma, rimangono le esperienze condivise, i contenuti prodotti e le connessioni create. Ognuno di noi porterà avanti questo bagaglio, proseguendo il proprio cammino nel mondo dell’informazione e dell’intrattenimento, con la stessa passione e lo stesso impegno di sempre. Ci saranno altri progetti, altri orizzonti, altre storie da raccontare.

Viva il cinema, viva Badtaste.

Andrea Francesco Berni