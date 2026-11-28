Pubblicazione: 28 novembre alle 12:15

Un uomo colpisce un altro uomo. Poi si ferma. L’avversario è ancora in piedi, ha abbastanza fiato per insultarlo e abbastanza fiducia nelle proprie possibilità da pensare di poter vincere. Ken lo guarda e gli comunica che è già morto. Seguono pochi secondi, generalmente impiegati molto male dal diretto interessato. Poi il corpo esplode.

Per chi è cresciuto con Ken il Guerriero, il cinema d’azione passa anche da questa attesa. Abbiamo imparato a riconoscere il momento in cui un combattimento è finito mentre uno dei due partecipanti deve ancora accorgersene. E abbiamo scoperto quanto potesse essere spettacolare un uomo immobile, dopo averne visto uno muoversi troppo velocemente per riuscire a seguirlo.

Ken il Guerriero, primo film dedicato a Kenshiro, diretto da Toyoo Ashida nel 1986, torna nelle sale italiane il 30 novembre, l’1 e il 2 dicembre con Nexo Studios e Yamato Video, in edizione rimasterizzata. Quarant’anni dopo, quel corpo continua a sembrarci familiare. Dentro ci sono attori che abbiamo amato, film che abbiamo visto, gesti che riconosciamo anche quando appartengono a qualcun altro.

Prima di diventare una delle figure più riconoscibili dell’animazione giapponese, Ken era stato a lungo al cinema. Attraverso gli occhi di chi lo avrebbe disegnato.

Quando Bruce Lee muore, nel 1973, l’industria si ritrova con un pubblico enorme e un divo che ha improvvisamente smesso di produrre film. La soluzione, per una parte di quell’industria, è continuare a venderlo. Arrivano sosia, nomi quasi identici, biografie inventate, vecchie immagini riciclate. Bruce Li, Bruce Le, Dragon Lee. Un’intera stagione di Bruceploitation costruita sfruttando il desiderio di vedere ancora il Piccolo Drago e, all’occorrenza, la possibilità di ingannare chi comprava il biglietto.

Dieci anni dopo, con il manga creato insieme a Buronson, Tetsuo Hara dà a quel desiderio una forma diversa. Ha raccontato di aver voluto disegnare una sorta di continuazione di Bruce Lee. Conservare l’emozione dei suoi film, la presenza, la potenza dei movimenti, e affidarle a un personaggio con una vita propria. In mezzo a tanti falsi Bruce Lee, nasce un vero Kenshiro.

Per costruire la raffica di pugni dell’Hokuto Hyakuretsuken, Hara immagina proprio Lee che colpisce ripetutamente. Il disegno può prolungare quel movimento, moltiplicarlo, superare i limiti fisici dell’attore. Può anche mostrarci cosa succede dentro il corpo di chi lo riceve. Con una certa generosità anatomica. L’eredità passa attraverso la trasformazione. Bruce Lee continua a combattere in un uomo con sette cicatrici sul petto, nato dalla fantasia di qualcuno che lo aveva ammirato.

Accanto a lui ci sono Yūsaku Matsuda, soprattutto quello di Resurrection of the Golden Wolf, e Sylvester Stallone. Fascino, presenza scenica, muscoli. Kenshiro prende forma nell’incontro tra questi uomini, mentre intorno a lui cresce un mondo che ha già un autore ben preciso.

George Miller.

Mad Max e il corpo dell’eroe

Mad Max 2 (da noi Interceptor - Il guerriero della strada) fornisce a Hokuto no Ken il deserto, i predoni, la pelle, le borchie. La civiltà è finita e qualcuno ha comunque trovato il tempo di farsi una cresta. Ma sotto l’abbigliamento c’è anche una struttura narrativa. Un uomo attraversa ciò che resta del mondo portandosi dietro una perdita. Vorrebbe andare avanti, occuparsi del proprio dolore. Poi incontra persone che hanno bisogno di lui e finisce per fermarsi. La sua forza acquista un significato nelle vite degli altri.

Nel film del 1986 questo percorso diventa particolarmente evidente. Ashida riorganizza la prima parte della storia, modifica incontri e destini, porta Ken dalla ferita inflitta da Shin fino allo scontro con Raoul. La ricerca di Julia attraversa corpi giganteschi, città distrutte, uomini che hanno trasformato la propria superiorità fisica in un diritto a governare. Ogni nuovo tiranno sembra voler occupare più spazio del precedente. Anche nell’inquadratura.

È un mondo in cui il potere si vede sui muscoli. E Ken ha abbastanza muscoli da poterlo conquistare.

Il punto è cosa decide di farne. Nell’immaginario di Hokuto la forza può consentire a un uomo di possedere tutto, ma può anche obbligarlo a occuparsi di chiunque incontri. Ken si porta dietro questo peso, insieme alla donna che cerca e alle persone che perde. La sofferenza trova spazio su facce costruite per incutere paura. Gli uomini si affrontano, si riconoscono, si commuovono. Le lacrime hanno la stessa evidenza del sangue.

Anche per questo è facile ritrovarne qualcosa nel cinema successivo. Kenshiro concentra in una sola figura il vendicatore, il protettore, il guerriero capace di distruggere un esercito e incapace di riparare la propria vita. Il suo corpo può risolvere quasi ogni conflitto. Il dolore, invece, rimane.

Guardando John Wick, questa sproporzione suona familiare. L’invincibilità dell’assassino convive con il lutto dell’uomo, mentre la violenza si svolge dentro un universo regolato da gerarchie e rituali. È una parentela che possiamo leggere sullo schermo, e alla quale si aggiunge un curioso legame professionale. Tra gli stuntman del live action di Ken del 1995 c’era Chad Stahelski, futuro regista della saga con Keanu Reeves.

Altrove ritroviamo un gesto, una pausa, il piacere di una tecnica segreta. La Sposa tocca Bill in cinque punti e gli lascia ancora il tempo di parlare. Po tiene Tai Lung per un dito e aspetta prima di abbassare il mignolo. Il cinema di kung fu aveva già immaginato colpi mortali a effetto ritardato, ben prima di Hokuto. Ken ha dato a quell’attesa una delle sue forme più memorabili. Chi è cresciuto con lui può sentirne l’eco anche davanti a un panda.

È così che un personaggio entra nel nostro modo di vedere. Ci abitua a certe immagini, ci insegna ad aspettarci qualcosa da una posizione delle mani, da uno sguardo, da un improvviso silenzio. Poi incontriamo quelle sensazioni in un altro film e il collegamento avviene da solo.

Pensiamo anche a Kung Fusion, ai corpi di Stephen Chow che si deformano, attraversano muri, vengono scagliati a distanze impossibili. Per uno spettatore cresciuto con Ken, è facile riconoscere il piacere di un’arte marziale che può continuamente reinventare il corpo umano. Il sangue di Ashida e la comicità di Chow lavorano su due esiti differenti di questa libertà. Un uomo può diventare enorme, volare, esplodere, lasciare un’impronta nel cemento. A tenere insieme lo spettacolo sono l’attesa del colpo e la sorpresa delle sue conseguenze.

Fury Road e Furiosa, il viaggio di ritorno

Dentro queste parentele convivono vecchi film di Hong Kong, manga, animazione e cinema occidentale. Ken ha abitato questo immaginario abbastanza a lungo da diventare, per molti di noi, il primo termine di paragone. Può perfino capitarci di riconoscerlo nei film da cui era nato.

Nel 2015 alcuni spettatori giapponesi trovarono Fury Road somigliante a Ken. Per loro il riferimento era diventato più familiare della sua origine.

È un piccolo equivoco che racconta quanto possa viaggiare un’immagine. Hara aveva guardato Mad Max 2 e aveva portato quel mondo dentro il proprio manga. Altri spettatori lo avevano abitato attraverso Kenshiro, fino a riconoscerlo come suo. Nel 2024, per la promozione di Furiosa, Hara ha disegnato la protagonista del film. Ha poi incontrato Miller in collegamento e gli ha donato una versione dell’illustrazione con una dedica.

“Dear George”.

Il cinema che aveva nutrito Ken riceveva indietro un pezzo di se stesso, passato attraverso quarant’anni di fumetti, animazione e memoria degli spettatori. Il 30 novembre potremo ritrovare anche la nostra, davanti allo stesso uomo che aspetta immobile. Noi sappiamo già come va a finire.

Quello con la cresta, purtroppo per lui, ancora no.