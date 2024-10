10 serie TV horror da recuperare per Halloween

Pubblicazione: 06 ottobre alle 11:00

È quasi Halloween! Cioè, in realtà manca ancora praticamente un mese, ma sono dettagli. E poi, per quello che è lo scopo di questo pezzo, un mese potrebbe anche essere poco: preparatevi a bingiare, se volete accogliere i nostri consigli. “Quali?” chiedete? Be’, lo sapete: un classico di questa stagione sono le liste a tema – “I 10 migliori horror di sempre”, o magari “10 horror ambientati ad Halloween”, o anche “Gli horror perfetti per la maratona di fine ottobre”, oppure “10 antologie horror”. Come avrete notato, abbiamo già dato in passato.

Archive 81 – Universi alternativi (Netflix)

Per cui ci siamo detti: perché non abbandonare il recinto dei film e passare alle serie TV? L’horror in streaming non sempre funziona: parliamo di un genere che richiede concentrazione per funzionare, e in tempi di binge watching selvaggio non è sempre facile spararsi dieci episodi di fila di una roba terrificante. Ma sappiamo che siete coraggiosi: ecco quindi che abbiamo selezionato 10 serie horror che potete recuperare in streaming sulle principali piattaforme a disposizione in Italia (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Paramount+). E se la vostra reazione è “ma manca la mia preferita!”, non preoccupatevi: c’è tanto da consigliare, e speriamo di essere ancora qui tra un anno.

Nostalgia delle VHS, edifici infestati, dimensioni parallele, un po’ di found footage e tanto, tanto Lovecraft: prodotta tra gli altri da James Wan, la serie Netflix avrebbe meritato maggiore fortuna, visto che è stata cancellata dopo una sola (ottima) stagione.

Questa invece non è stata cancellata solo perché è stata concepita per durare una sola stagione. Perché altrimenti dubitiamo che Netflix avrebbe continuato a finanziarla: troppo strana, assurda, estrema e sessualmente carica, a tratti sembra di vedere un Lynch al neon.

Buffy l’ammazzavampiri (Amazon Prime Video, Disney+)

Una delle serie TV più importanti di sempre, che ha influenzato tutto quanto è venuto dopo e ha cambiato per sempre il modo di concepire la serialità. È anche una serie horror, anche se si tende a dimenticarsene: è piena di vampiri, demoni e altri mostri, violentissima (psicologicamente, ma a volte anche fisicamente) e un omaggio costante a decenni di cinema dell’orrore.

From (Paramount+)

Una sorta di Lost più virata all’horror, ambientata in una misteriosa città americana nella quale si può entrare ma non uscire, e circondata da una foresta popolata di mostri. È appena uscita la terza stagione, e la qualità continua a rimanere parecchio alta: recuperatela, visto che qui in Italia sta passando un po’ inosservata.

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities (Netflix)

Antologia di corto- e mediometraggi a tema orrore, incorniciata da un Guillermo del Toro in versione Rod Serling. La qualità è un po’ altalenante, ma gli episodi migliori (un paio di adattamenti di Lovecraft e quello firmato da Pan Cosmatos in particolare) sono tra le cose migliori uscite dall’horror televisivo negli ultimi anni.

La tempesta del secolo (Amazon Prime Video)

Ormai un classico, scritta da Stephen King sulla fine degli anni Novanta e trasmessa in origine da ABC. Rimane ancora oggi uno dei migliori contributi dati dal Re a cinema e TV.

Penny Dreadful (Paramount+)

Anche questa forse potrebbe essere ormai considerata un classico, visto che proprio quest’anno compie dieci anni. Gigantesco pastiche horror-letterario, ha il solo difetto di partire a razzo e finire con una terza stagione neanche lontanamente all’altezza delle due precedenti, ma Josh Hartnett, Eva Green e Billie Piper bastano da soli per tenere alta l’attenzione.

Scream Queens (Disney+)

Sottovalutatissima, forse addirittura non capita, questa serie creata da Ryan Murphy e ispirata concettualmente alla saga di Scream (e in generale a tutto il meta-horror di cui il film di Craven è il principale responsabile) dovrebbe prima o poi tornare con una terza, attesissima stagione, dopo la ferale notizia della cancellazione nel 2017.

The Haunting of Hill House (Netflix)

Abbiamo scelto di segnalare questa, ma in realtà qualsiasi cosa fatta da Mike Flanagan negli ultimi anni merita una visione. Basata sull’omonimo romanzo di Shirley Jackson, usa i tempi dilatati della serialità per farci accomodare, presentarci personaggi e situazioni con tutta la calma che serve, prima di accelerare e terrorizzare.

The Strain (Disney+)

Vampiri, Guillermo del Toro e soprattutto una notevole quantità di gore, qualcosa che il nostro negli ultimi anni sembra avere un po’ messo in soffitta. Quattro stagioni, e per una volta l’ultima è la migliore, e conclude la storia con un meritato botto.