2001: Odissea nello spazio: quando l’Intelligenza Artificiale ci sembrava un futuro lontano

Pubblicazione: 16 novembre alle 18:20

Sarà una visione molto particolare, questa di 2001: Odissea nello spazio, il capolavoro di Stanley Kubrick che torna al cinema il 16, 17 e 18 novembre con Nexo Digital. Che lo abbiate già visto tante volte, che per voi sia la prima volta, che vogliate portarci qualcuno per fargli ammirare questo film sul grande schermo, questa volta sarà diverso. Sì, perché tutti quelli che hanno visto il film, dalla sua prima uscita nel 1968 fino a pochi anni fa, avevano pensato di vedere un film di fantascienza, un film ambientato nel futuro. Oggi, vedere 2001: Odissea nello spazio vuol dire quasi confrontarsi con il presente. L’Intelligenza Artificiale, impersonata dal famoso computer HAL 9000, l’abbiamo vista sempre come un pericolo, inquietante e minaccioso, ma comunque prossimo venturo.

Il film di fantascienza definitivo

Oggi l’AI è tra noi. Ed è per questo che vedremo quest’opera con occhi diversi, che sarà un’esperienza nuova. Perché quando in un film, un libro, un’opera teatrale, ti pongono davanti il futuro, con i suoi dilemmi, i suoi pericoli, con le sue questioni da affrontare, ti dici “avrò tempo per pensarci”. Ora vedremo HAL 9000 pensando che tempo non c’è più. L’AI è tra noi, la usiamo, ci abbiamo fatto amicizia: ma è un’amicizia interessata. La temiamo anche, e quello che possiamo fare è regolarla, anche se dobbiamo farlo in corsa. È lo stesso discorso che possiamo fare sul clima: anche qui non c’è più tempo. Ma questa è un’altra storia.

Ma riavvolgiamo la bobina e torniamo agli inizi. 2001: Odissea nello spazio nasce dalla collaborazione tra Stanley Kubrick e lo scrittore britannico Arthur C. Clarke. Il regista gli chiese di collaborare a quello che sarebbe diventato "il film definitivo di fantascienza", e lui gli propose di usare un suo racconto, La sentinella, del 1948. Kubrick accettò, e i due lavorarono insieme alla sceneggiatura, che prese spunto anche da altri lavori di Clarke. Il risultato andò molto lontano da quel racconto.

2001: nasce la fantascienza adulta

“2001: Odissea nello spazio sarà il primo, vero, film di fantascienza. Realizzato a colori e in cinerama, il film se la caverà senza l’aiuto di Topolino, Buck Rogers, spie russe, “the all American Boy” Jack Armstrong, scarafaggi, farfalle e vespe che distruggono città e violentano donne giapponesi. In breve 2001: Odissea nello Spazio sarà la logica evoluzione delle tecniche e delle tecnologie odierne in rapido sviluppo”. Così parlò Stanley Kubrick ai tempi. Sì, perché oggi diamo per scontato un film come 2001. Ma allora la fantascienza era soprattutto una cosa infantile, con alieni, invasioni o viaggi fantastici, Flash Gordon o La guerra dei mondi.

Dal monolite al “Bimbo delle Stelle”

2001 è stato il primo film di fantascienza adulta. Il primo che poneva una serie di questioni reali sull’umanità, sullo spazio, la vita su altri pianeti, l’evoluzione umana. E anche l’AI. Kubrick aveva preso tutto sul serio: aveva pensato di intervistare una serie di grandi scienziati e di montare quelle interviste per introdurre il film. Si rese presto conto che nel film non ci sarebbe potuto essere spazio per quei filmati, e che il film si sarebbe dovuto reggere da solo. Ma resta comunque l’approccio serio, rigoroso, scientifico ad un film che non si era mai visto prima.

Così nasce 2001: Odissea nello spazio, un film stratificato, complesso, che all’epoca fu giudicato eccessivamente criptico. Al centro della storia c'è il ritrovamento, sulla Luna, di un oggetto alieno, il famosissimo monolite nero: il simbolo della conoscenza, del progresso tecnologico. In 2001: Odissea nello spazio, grazie a una serie di perfetti stacchi di montaggio, seguiamo il progredire dell'umanità, che passa dallo stadio bestiale a quello umano, e poi, nel famoso finale psichedelico, dallo stadio di uomo tecnologico a quello di Superuomo cosmico, il "Bimbo delle Stelle" che orbita intorno alla Terra.

Sequenze rimaste nella Storia

2001: Odissea nello spazio è un’opera serie e rigorosa ma anche estremamente visionaria e spettacolare. Le sequenze rimaste nella Storia del cinema sono tantissime. Da quell'osso scagliato dall'ominide primitivo che si trasforma nell'astronave Pan-Am in volo verso La luna, all'attracco alla stazione spaziale sulle note di Sul bel Danubio blu di Johan Strauss jr., all'ammutinamento del computer di bordo, HAL 9000. E poi il trip allucinogeno e psichedelico verso la Porta delle Stelle.

Ed eccoci a lui, ad HAL 9000, una presenza onnipresente e onnisciente, una sorta di Grande Fratello orwelliano. Ricordiamo tutti il suo occhio rosso a 360 gradi, inquietante, fermo, immobile ma capace di portare la morte. HAL 9000 però non è solo il suo occhio. È anche è la brain room, grande quanto una stanza: i computer della IBM e della Olivetti a quei tempi erano così e Kubrick scelse il realismo. La capacità di miniaturizzazione degli anni a venire e di oggi non era nemmeno immaginabile. Fu Eliot Noyes, consulente capo e designer della IBM, ad aiutare Kubrick a creare quella brain room geometrica, trasparente, fatta di vetro acrilico, luci e griglie. La leggenda vuole che il nome HAL 9000 sarebbe stato ottenuto prendendo l'acronimo IBM, e scegliendo le lettere immediatamente precedenti nell'alfabeto. Ma era stato proprio Arthur C. Clarke a negare la tesi: la sigla sta in realtà per Heuristic Algorithmic.

HAL 9000: l’Intelligenza Artificiale è tra noi

Ma quello che conta è chi è, e che cosa fa HAL 9000. Per la prima volta assistevamo a una macchina, un sistema nato per aiutare l’uomo, ribellarsi e andare contro il suo creatore. Guardavamo un’invenzione nata per fare calcoli più velocemente, per assistere nei comandi di una nave, sviluppare una propria coscienza e prendere decisioni in autonomia. Già allora tutto questo era inquietante. Un’opera dell’uomo avrebbe distrutto l’uomo. HAL 9000 doveva essere sotto controllo, sotto il nostro controllo. Invece a questo controllo è sfuggito, prendendo delle proprie decisioni. Da quel momento l’AI, le macchine ribelli, sarebbero diventate un topos del cinema, dalla Skynet di Terminator a Matrix. E anche Stanley Kubrick, stavolta dagli scritti di un altro autore di fantascienza, Brian W. Aldiss, sarebbe tornato sul tema da un’altra ottica, per un progetto rimasto incompiuto che poi sarebbe diventato A.I. – Intelligenza Artificiale per la regia di Steven Spielberg.

Stanley Kubrick aveva visto il futuro

Come tutti i geni, Stanley Kubrick ci aveva visto lungo, lunghissimo. Era stato profetico, aveva visto il futuro. Oggi gli interrogativi che si poneva in 2001: Odissea nello spazio sono ancora vivi, solo che sono molto più stringenti, urgenti, come dicevamo all’inizio. Si dice che l’AI non possa fare niente se non lo decide l’uomo, si dice che si lavora su un impianto regolatorie. Oggi l’AI è tra noi. Per ora non sta decidendo, come HAL 9000, di spegnere i motori di una nave spaziale. Ma ha allucinazioni, errori. Prova, sempre su impulso dell’uomo, a ingannarci, creando immagini false e a farci credere che siano vere. Fa perdere i posti di lavoro alle persone. Sta distruggendo il pianeta in un altro modo, consumando enormi risorse per i server necessari a tenerla in vita. Il fatto che i CEO delle Big Tech abbiamo deciso di autoregolarsi e rallentare sullo sviluppo delle AI qualcosa vorrà dire. E allora, quando andrete a vedere al cinema 2001, guardate attentamente HAL 9000. Le riflessioni le lasciamo a voi.