SEGUICI
Privacy Policy Cookie Policy Disclaimer

Bridgerton? Li ho letti tutti.

Dai romanzi di Julia Quinn alla serie Netflix di Shonda Rhimes, Bridgerton ha trasformato il romance storico in un racconto politico su desiderio femminile, inclusione e ridefinizione dell’happy ending. Benvenute e benvenuti al secondo capitolo di Oh My Romance.

di Maria Laura Ramello
Condividi
TV

Non solo li ho letti tutti, ma li ho letti in inglese, perché all’epoca i libri di Julia Quinn non erano ancora stati tradotti in Italia.

Ricordiamoci che The Duke and I, il primo capitolo della saga Bridgerton, è stato pubblicato ben ventisei anni fa e, prima di diventare l’ispirazione per la popolare serie tv prodotta da Shonda Rhimes, i libri avevano già conquistato lettori in tutto il mondo, grazie alle storie d’amore, all’umorismo e alla ricostruzione dell’epoca Regency londinese, che colloca i romanzi nel genere del romance storico.

I romanzi sono apprezzati per il loro stile ironico e coinvolgente e perché mettono in scena dinamiche di classe e familiari. Ogni volume mette in rilievo virtù, fragilità e trasformazioni interiori dei personaggi, intrecciando desiderio, difficoltà sociali e crescita personale. Arrivo a dire che, in qualche modo, il mondo dei romanzi di Bridgerton riflette l’eredità del romance storico classico di Jane Austen. Molto dobbiamo a Quinn che, con il suo successo - oltre 20 milioni di copie vendute nei soli Stati Uniti - ha contribuito a ridefinire il modo in cui il romance viene percepito nello spazio mainstream: non più un prodotto a uso e consumo “femminile” e per questo svalutato. E molto dobbiamo anche a Shonda Rhimes, che ha prodotto per Netflix la serie tv tratta dai libri.

Rhimes ha voluto investire nel romance e ha reso lo show una produzione ad alto budget, curata nei minimi dettagli. Produttrice e showrunner di serie popolari e femministe (come Grey’s Anatomy), con Bridgerton ha compiuto un ulteriore salto: il romance è diventato il cuore politico dello show. Ogni stagione costruisce un arco narrativo centrato sul desiderio femminile, le donne sono soggetto e non oggetto. Daphne, Kate, Penelope, Eloise e ora Sophie non sono pedine passive in cerca di marito, e il matrimonio — che rimane l’happy ending — si trasforma in terreno di contrattazione e scelta.

Non manca nemmeno l’inclusione. Uno degli elementi più discussi dello show è infatti la scelta del blind casting, ovvero l’assegnazione di ruoli ad interpreti di diverse etnie senza vincolarsi a una presunta fedeltà storica. Una regina nera, duchi asiatici o afrodiscendenti non sono una semplice operazione estetica, così come non è solo una mossa “da algoritmo” l’attualizzazione delle trame verso relazioni queer. Anche in questo caso Shonda Rhimes amplia l’orizzonte: nella società Regency, dominata da matrimoni strategici e norme rigidissime, il desiderio queer diventa questione politica oltre che identitaria.

È appena arrivata in streaming la seconda parte della quarta stagione, dedicata a Benedict, ma aspetto con ansia la serie su Francesca. A differenza dei libri, il suo interesse amoroso non sarà più Michael, ma Michela, e sarà interessante capire come gli autori manterranno l’equilibrio tra l’happy ending richiesto dal genere e la realtà storica. Arriveranno a mettere in discussione l’istituzione del matrimonio come unica scelta possibile? Se accadrà, che rivoluzione sia.

Continua a leggere su BadTaste