Pubblicazione: 17 novembre alle 11:26

“Un Vodka Martini”. “Agitato o mescolato?” “Che vuoi che me ne freghi”. È un dialogo tra James Bond e un barman in Casino Royale, il film di Martin Campbell del 2006 che dava inizio all’era Daniel Craig. Casino Royale ha 20 anni, anche se ci sembra ieri di averlo visto la prima volta. Vederlo oggi significa capire quanto Daniel Craig sia entrato nell’immaginario collettivo, tanto che per molti oggi l’attore inglese “è” Bond, una cosa che fino a vent’anni fa si diceva solo per Sean Conney. Quel dialogo è illuminante, perché 20 anni fa Casino Royale non solo ci presentava un nuovo attore, ma un vero e proprio nuovo James Bond, uno 007 come non lo avevamo ancora visto. Casino Royale è un Bond Begins, un’origin story.

James Bond e Vesper Lynd: Eros e Thanatos

Nel prologo vediamo un Agente 007 che non ha ancora la licenza di uccidere, il 00, e lo vediamo guadagnarsela con due omicidi: uno sparo a sangue freddo e una lunga lotta a mani nude in un bagno. L’Agente 007 è appena nato. Quello che conosciamo noi, freddo, elegante, carico di charme, Bond deve ancora diventarlo. Questo è ancora un James Bond acerbo, in fieri: non sa ancora indossare lo smoking giusto, deve ancora capire qual è il suo cocktail. È ancora grezzo. Ed è un assassino. Dietro agli smoking, ai Martini, alle donne e alle spy-story, questo concetto nei precedenti 007 non era ancora davvero stato affrontato. Ma il tema dei Bond movie di Craig è questo: il nostro eroe è un assassino e convive con questo peso morale. Casino Royale è il romanzo di formazione di un agente segreto.

“Quel cocktail credo che lo chiamerò Vesper”. “Per il retrogusto amaro?” “Perché quando lo hai assaggiato non puoi più bere altro”. È un dialogo fulminante, uno dei tanti scambi di battute perfetti tra James Bond e Vesper Lynd, il personaggio di Eva Green, una delle migliori Bond Girl della storia. La grande novità di Casino Royale è un Bond pieno di ferite, nel corpo e nell’anima. Tra le due sono più importanti queste ultime. Perché, nella storia della saga, un James Bond così innamorato, vulnerabile, ferito non lo avevamo ancora visto. C’era stato Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà, il film del 1969 con George Lazenby, che aveva visto James Bond innamorato per la prima volta di Teresa, o Tracy, interpretata da Diana Rigg, fino a sposarla. E a rimanere inevitabilmente ferito. In quel caso però Tracy gli veniva portata via da qualcun altro. Qui Vesper, invece, tradisce James Bond. E per questo è tutto più doloroso. Il “fantasma” di Vesper Lynd è qualcosa che farà da filo conduttore a tutta la saga, fino ad arrivare alla sua conclusione, con No Time To Die.

Casino Royale è un film che, iniziato tutto sommato come un classico 007, cambia decisamente dopo un’ora, quando, su quel treno per il Montenegro, entra Vesper Lynd. Il loro primo scambio di battute, in cui ognuno prova a leggere dentro l’altro, è uno dei più bei dialoghi di tutta la saga. La chimica tra i due personaggi, e i due attori, è altissima. Ma c’è un momento in cui capiamo che quello tra James e Vesper non è il solito gioco di seduzione. Lei è sotto la doccia, scioccata dall’aver assistito alla morte di una persona. Lui entra sotto la doccia, vestito. Lei in quel momento è fragile. Lo diventa anche lui, che si mette sul suo stesso piano. È un momento chiave di un rapporto che diventa una danza d’amore ma anche una danza macabra continuamente in bilico con la morte. Eros e Thanatos: i due si salvano continuamente la vita e allo stesso tempo si condannano a morte. È forse il rapporto più intenso che James Bond ha con una donna lungo tutti i 25 film della saga.

A rendere credibile tutto questo c’è un attore eccezionale come Daniel Craig. E dire che lo avevano sottovalutato, al momento dell’annuncio che sarebbe stato il nuovo 007. “James Blond”, lo chiamavano, quasi per schernirlo. Invece Craig si è dimostrato credibile fin dal primo fotogramma. Biondo, i capelli più corti degli altri 007, quasi con un taglio marziale; gli occhi di ghiaccio, ma anche carichi di empatia; il volto roccioso, che sembra scolpito nella pietra: Daniel Craig è un degli 007 più carismatici che abbiamo visto sullo schermo, se non il più carismatico in assoluto. Il suo 007 è un Bond che sanguina, e non solo metaforicamente, per amore, come abbiamo visto.

Mentre i Bond di Connery, Moore e Brosnan ci apparivano quasi come dei Superman inscalfibili, quello di Craig è pieno di graffi, ferite, tagli. Rischia un arresto cardiaco per avvelenamento e rischia addirittura un attentato alla sua mascolinità in una delle scene cult del film. Bond è nudo, legato ad una sedia a cui è stato tolta la seduta. E con un una corda e un peso Le Chiffre, il villain interpretato da Mads Mikkelsen, comincia a percuotere le sue parti intime.

Alfred Hitchcock diceva…

A proposito, Alfred Hitchcock diceva che il cinema è fatto di grandi scene madri, intorno alle quali va costruita una storia. Ecco, Casino Royale è pieno di spettacolari scene d’azione: oltre a quella appena citata, ci sono l’inizio, l’inseguimento in Africa che culmina su una gru, la caccia al terrorista (interpretato dal nostro Claudio Santamaria) all’aeroporto di Miami, il salvataggio con il defibrillatore fuori dal Casino Royale, la corsa in auto lungo le strade per salvare Vesper, il crollo del palazzo a Venezia del sottofinale. Ma è anche riuscita la storia. Una storia che punta, molto più di ogni altro film di Bond fino a quel momento sull’approfondimento psicologico: la natura di Bond, l’amore, le sfumature di un villain inedito.

Il Le Chiffre di Mads Mikkelsen non è il solito cattivo mostruoso o grottesco di tanti Bond movie. È un uomo bello, elegante, freddo. Un affarista imperscrutabile se non fosse per un punto debole, quel condotto lacrimale che lo fa piangere sangue quando è sotto stress. È un dettaglio che caratterizza un grande personaggio, che è anche un simbolo. Siamo nel post 11 settembre 2001 e Le Chiffre è un affarista che si è arricchito con la crisi delle compagnie aeree proprio dopo l’attentato alle Torri Gemelle. Non è alimentato da motivazioni ma solo dal denaro: è un banchiere che investe i soldi dei terroristi e li finanzia. È un personaggio chiave di quel momento storico, che dura in parte ancora oggi: quel terrorismo internazionale che diventa un nemico senza bandiera, molto più difficile da combattere.

Ed è anche un personaggio attualissimo, uno dei signori della guerra che oggi sono pronti a scatenare conflitti per interesse.

Casino Royale è il miglior film dell’era Craig? E il miglior Bond di sempre?

Grazie a tutti questi elementi, Casino Royale è un film unico. È ricchissimo di azione ma anche di molti momenti riflessivi e psicologici, che saranno la linea dei Bond seguenti. È curioso che, in un film come questo, alcune delle scene chiave siano statiche, come le sequenze di due lunghe partite a poker attorno a un tavolo da gioco. È un film sembra finire almeno due volte, ma ricomincia. E che si chiude proprio quando sembra essere ricominciato. Ma è un’origin story, e quindi è anche un ponte verso gli altri quattro film che sarebbero venuti Per molti Casino Royale è il miglior film dell’era Craig. Per alcuni è il miglior Bond di sempre.

Per chi scrive è l’inizio perfetto di un meraviglioso ciclo di 5 film che ha avuto il suo apice in Skyfall, il terzo, è un degno finale con No Time To Die. A proposito di finale, in Casino Royale è solo in quel momento che Daniel Craig pronuncia la fatidica battuta. “Il mio nome è Bond. James Bond”.