Pubblicazione: 17 novembre alle 12:44

Carlo Verdone è un simbolo del cinema italiano perché – a pane e settima arte – è cresciuto attraverso gli insegnamenti del padre Mario e di un’educazione votata all’ispirazione e all’estro. In tempi in cui era più facile dire che il futuro avrebbe parlato un’altra lingua, la famiglia Verdone ha sempre preferito seguire il proprio istinto. Fatto di caparbietà, profondità e analisi per immagini.

Gli inizi a teatro come comico

La settima arte, in casa Verdone, era e resta ossigeno che Carlo, Luca e Silvia hanno respirato a pieni polmoni e oggi provano a restituire in forme diverse. Verdone non è solo il risultato di anni scanditi da apprendimento, profondo studio e sacrificio, rappresenta anche l’importanza di osare. Sì, perché il padre Mario non ha mai voluto che i figli avessero favoritismi o prendessero scorciatoie.

Quindi Carlo, esattamente come i suoi fratelli, ha scelto di farsi le ossa da solo. L’inizio carriera è stato, infatti, scandito dal cabaret. Verdone svolgeva l’attività di comico nei locali. L’occasione della vita arriva una sera come tante al Teatro Alberichino, nella Capitale: portava in scena uno spettacolo dal titolo Tali e Quali, in cui proponeva una serie di personaggi (tra cui Amitrano e una prima versione di Furio) fortemente caratterizzanti.

Erano gli anni Settanta e Verdone era ancora semi-sconosciuto. Quella sera, in platea, c’era un solo uditore. L’interprete romano era tentato di abbandonare il palcoscenico per lo sconforto, ma dietro le quinte si fece forza. Anche solo per rispetto di quell’unico spettatore che aveva scelto di ammirarlo. Così entrò in scena e fece la sua performance al massimo. L’unica persona presente in platea applaudì senza timore.

Il solo spettatore in questione era Franco Cordelli. Noto scrittore e critico teatrale che rimase estasiato da quelle esibizioni, al punto da dedicargli una recensione accurata su Paese Sera. Allora il nome di Verdone (Carlo) comincia a girare e arriva alle orecchie di Enzo Trapani, regista televisivo, che lo volle a Non Stop. Contesto in cui ha trovato la ribalta anche Massimo Troisi con La Smorfia. Correva l’anno 1977.

Sergio Leone, 365 giorni più tardi, vede una puntata del programma e rimane affascinato dalla duttilità Verdoniana. Lo convoca nel suo ufficio e iniziano a pensare di fare qualcosa insieme. Nel 1980 esce Un Sacco Bello, esordio di Verdone alla regia. Prodotto da Leone, l’uomo che ha riscoperto l’America grazie alla settima arte. Il sodalizio fra i due è fondamentale per la carriera dell’interprete che trova finalmente la propria strada.

Sergio Leone e il cinema d’autore

I film, nella vita di Verdone, sono in totale 28 ma il conto è destinato ad aggiornarsi. Considerando esclusivamente quelli in cui figura anche come regista. A dimostrazione che la storia di Carlo Verdone è un’epopea artistica che parla di cinema, ma è anche un esempio di coraggio e sana follia. Se non si fosse esibito in quel teatro con una sola persona in platea, oggi probabilmente sarebbe un signor nessuno.

La caparbietà lo ha premiato. Una giusta visione nel momento opportuno. Attualmente non solo è qualcuno, resta una colonna portante della città di Roma (è stato addirittura Sindaco per un giorno, grazie a Gualtieri) e riferimento artistico per tutta l’Italia.

Il rischio, rimanendo in tema di caratteristiche, è stato un tratto distintivo in gioventù ma lo ha accompagnato anche nell’età della maturità. Verdone osa, spesso trovando riscontro, anche lanciandosi in qualcosa di apparentemente complesso e senza sbocchi. Lo dimostra la volontà di cimentarsi persino nelle serie tv: il percorso intrapreso con Vita da Carlo è noto, progetto che ha contribuito a mettere in luce altri talenti importanti come Valerio Vestoso.

L’importanza della riconoscenza

Verdone, e questo è un bene, sa cosa sia la riconoscenza. L’ha avuta nei confronti di Sergio Leone e Alberto Sordi e prosegue ad averla verso chi gli consente ancora di mostrarsi al mondo con un occhio diverso. Mai dimesso, forse leggermente malinconico.

Un pezzetto di immortalità

Si tratta, tuttavia, di un prezzo da pagare quando alle risate si alternano sempre riflessioni profonde. Davanti e dietro la macchina da presa. Verdone non è soltanto un attore o un regista, ormai incarna una filosofia di vita riconoscibile. Ecco perché a 76 anni è ancora molto moderno e profondamente attuale.

Non ha mai smesso di meravigliarsi e meravigliare. I suoi personaggi – dentro e fuori dal set – restano maschere senza tempo e, forse, l’unica maniera di combattere il tempo che passa. Senza provare a chiedere sconti sul calendario. L’arte cinematografica è la sua maniera di scendere a patti con la vita guadagnandosi - tra sorrisi, riflessioni e qualche lacrima - un pezzetto di immortalità.