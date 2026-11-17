Da Pasquale Amitrano a Manuel Fantoni: Carlo Verdone, genio della commedia tra risate e malinconia
Carlo Verdone compie 76 anni e la sua grandezza artistica non risiede tanto nelle numerosissime commedie che ha consegnato alla settima arte, quanto nella caparbietà che ha sempre dimostrato. Dentro e fuori dal set.
Carlo Verdone è un simbolo del cinema italiano perché – a pane e settima arte – è cresciuto attraverso gli insegnamenti del padre Mario e di un’educazione votata all’ispirazione e all’estro. In tempi in cui era più facile dire che il futuro avrebbe parlato un’altra lingua, la famiglia Verdone ha sempre preferito seguire il proprio istinto. Fatto di caparbietà, profondità e analisi per immagini.
Gli inizi a teatro come comico
Quindi Carlo, esattamente come i suoi fratelli, ha scelto di farsi le ossa da solo. L’inizio carriera è stato, infatti, scandito dal cabaret. Verdone svolgeva l’attività di comico nei locali. L’occasione della vita arriva una sera come tante al Teatro Alberichino, nella Capitale: portava in scena uno spettacolo dal titolo Tali e Quali, in cui proponeva una serie di personaggi (tra cui Amitrano e una prima versione di Furio) fortemente caratterizzanti.
Erano gli anni Settanta e Verdone era ancora semi-sconosciuto. Quella sera, in platea, c’era un solo uditore. L’interprete romano era tentato di abbandonare il palcoscenico per lo sconforto, ma dietro le quinte si fece forza. Anche solo per rispetto di quell’unico spettatore che aveva scelto di ammirarlo. Così entrò in scena e fece la sua performance al massimo. L’unica persona presente in platea applaudì senza timore.
Franco Cordelli e l’appuntamento col destino
Il solo spettatore in questione era Franco Cordelli. Noto scrittore e critico teatrale che rimase estasiato da quelle esibizioni, al punto da dedicargli una recensione accurata su Paese Sera. Allora il nome di Verdone (Carlo) comincia a girare e arriva alle orecchie di Enzo Trapani, regista televisivo, che lo volle a Non Stop. Contesto in cui ha trovato la ribalta anche Massimo Troisi con La Smorfia. Correva l’anno 1977.
Sergio Leone, 365 giorni più tardi, vede una puntata del programma e rimane affascinato dalla duttilità Verdoniana. Lo convoca nel suo ufficio e iniziano a pensare di fare qualcosa insieme. Nel 1980 esce Un Sacco Bello, esordio di Verdone alla regia. Prodotto da Leone, l’uomo che ha riscoperto l’America grazie alla settima arte. Il sodalizio fra i due è fondamentale per la carriera dell’interprete che trova finalmente la propria strada.
Sergio Leone e il cinema d’autore
I film, nella vita di Verdone, sono in totale 28 ma il conto è destinato ad aggiornarsi. Considerando esclusivamente quelli in cui figura anche come regista. A dimostrazione che la storia di Carlo Verdone è un’epopea artistica che parla di cinema, ma è anche un esempio di coraggio e sana follia. Se non si fosse esibito in quel teatro con una sola persona in platea, oggi probabilmente sarebbe un signor nessuno.
Il rischio, rimanendo in tema di caratteristiche, è stato un tratto distintivo in gioventù ma lo ha accompagnato anche nell’età della maturità. Verdone osa, spesso trovando riscontro, anche lanciandosi in qualcosa di apparentemente complesso e senza sbocchi. Lo dimostra la volontà di cimentarsi persino nelle serie tv: il percorso intrapreso con Vita da Carlo è noto, progetto che ha contribuito a mettere in luce altri talenti importanti come Valerio Vestoso.
L’importanza della riconoscenza
Verdone, e questo è un bene, sa cosa sia la riconoscenza. L’ha avuta nei confronti di Sergio Leone e Alberto Sordi e prosegue ad averla verso chi gli consente ancora di mostrarsi al mondo con un occhio diverso. Mai dimesso, forse leggermente malinconico.
Un pezzetto di immortalità
Non ha mai smesso di meravigliarsi e meravigliare. I suoi personaggi – dentro e fuori dal set – restano maschere senza tempo e, forse, l’unica maniera di combattere il tempo che passa. Senza provare a chiedere sconti sul calendario. L’arte cinematografica è la sua maniera di scendere a patti con la vita guadagnandosi - tra sorrisi, riflessioni e qualche lacrima - un pezzetto di immortalità.