Dove è stato girato Filumena Marturano: le location (bellissime) del film con Scalera e Gallo

Pubblicazione: 05 aprile alle 07:00

Un viaggio tra vicoli, piazze e chiese di Napoli che trasformano il racconto di Eduardo De Filippo in immagini vere e suggestive. Il film diretto da Francesco Amato con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, che potrete vedere stasera (giorno di Pasqua) in prima serata su Rai Uno, non solo riprende la celebre commedia teatrale, ma la rende viva nelle strade storiche del capoluogo campano, creando una mappa di luoghi carichi di storia e fascino.

Piazza del Gesù, la casa di Filumena, Vico San Liborio e la Filumena reale

Questo adattamento di Filumena Marturano è stato girato principalmente, dove l’atmosfera degli anni ’50, così centrale alla narrazione, emerge in ogni pietra e vicolo. La scelta di Napoli non è casuale: è qui che la storia è ambientata, e qui che si intrecciano vita, tradizione e drammi popolari che. La città, con le sue piazze, i suoi vicoli e le sue chiese, non è solo un set, ma un vero e proprio protagonista.

Una delle location più iconiche del film è Piazza del Gesù, dove è stata allestita la casa di Filumena Marturano. La scenografia è ricca di dettagli d’epoca: mobili in legno, lampadari di cristallo e soffitti alti per evocare i palazzi borghesi di metà Novecento. La piazza, oltre a essere splendido spazio urbano, è un richiamo simbolico alla celebre scena di Matrimonio all’italiana con Sophia Loren, un omaggio visivo che lega il nuovo film alla grande tradizione cinematografica napoletana.

Un’altra tappa interessante per chi vuole comprendere l’origine della storia è, tra piazzetta Montesanto e via Toledo. Qui si trova un murale che ritrae Sophia Loren nell’iconico ruolo di Filumena, con alcune battute celebri della commedia: un omaggio alla protagonista e alla memoria della vera donna che potrebbe avere ispirato il personaggio. Passeggiare in queste strade significa toccare con mano la tradizione culturale che ha ispirato Eduardo De Filippo e continua a vivere nei film e nei set televisivi.

Infine, uno degli spazi più suggestivi scelti per girare il film è la chiesa dei Santi Severino e Sossio, in via Bartolomeo Capasso. Qui si svolge la scena del matrimonio tra Filumena e Domenico Soriano, un momento centrale della trama che unisce fede, tradizione e dramma personale. La bellezza architettonica della chiesa aggiunge un tono solenne a uno dei nodi narrativi più intensi della storia.

Vicolo San Liborio, Napoli

Una Napoli che ride, ama e soffre

Oltre alle scene costruite, la città stessa è protagonista: il decumano inferiore, le strade strette, le piazze affollate e i dettagli di vita quotidiana fanno da sfondo narrativo a una storia che parla di affetti, sacrifici e riscatto. Napoli qui non è solo un set, ma un personaggio vivo, con i suoi contrasti e la sua energia.

Chi ha visto il film può riconoscere la ricchezza visiva di luoghi come Piazza del Gesù o le facciate delle chiese antiche e sentire il ritmo urbano che accompagna Filumena nella sua sorprendente determinazione a cambiare il proprio destino.

Visitare le location di Filumena Marturano vuol dire immergersi in una Napoli vivida e autentica, fatta di storia e di volti che sembrano raccontare mille storie diverse. Le scelte di regia e di scenografia non servono solo a rendere giustizia alla grande commedia di Eduardo De Filippo, ma trasformano la città in un teatro aperto dove ogni angolo diventa set e ogni pietra è intrisa di cultura.

Il film "Filumena Marturano" sarà in onda questa sera, alle 21.30 su Rai 1

© Immagine Rai



