Fight Club, 3 curiosità impossibili da conoscere sul film del 1999

Pubblicazione: 11 aprile alle 19:00

Quando David Fincher chiamò Brad Pitt per interpretare Tyler Durden, stava cercando qualcosa di preciso: non un bello, non un eroe, ma una versione distorta e selvaggia del fascino americano, qualcuno che sembrasse pericoloso anche quando stava fermo. Pitt lo capì immediatamente, e decise che la preparazione fisica non bastava. Si fece scheggiare un dente dal dentista. Non un incidente di scena, non un effetto protesico: una decisione deliberata, presa prima delle riprese, per dare al personaggio quella nota di imperfezione aggressiva che non si sarebbe potuta simulare. Il dente scheggiato è visibile in diverse scene, e dà a Durden un sorriso leggermente storto, leggermente minaccioso, che corrisponde esattamente a ciò che il personaggio è: una crepa nell'immagine perfetta della mascolinità americana.

Brad Pitt

I frame subliminali: Fincher costruisce il twist prima che il twist esista

Pitt avrebbe poi fatto riparare il dente al termine delle riprese, ma il gesto rimane uno degli esempi più citati di dedizione fisica alla costruzione di un ruolo, in una filmografia, quella di Pitt nei tardi anni Novanta, già costellata di scelte radicali. La cosa interessante è che questa informazione non emerse come strategia di marketing: venne fuori anni dopo, quasi per caso, in un'intervista, come se Pitt la considerasse una cosa ovvia invece che un aneddoto straordinario.

Uno degli aspetti tecnicamente più raffinati di Fight Club — e uno di quelli che meglio spiegano perché il film continua a essere studiato nelle scuole di cinema — è l'uso che Fincher fa dei frame subliminali per preparare lo spettatore a una rivelazione che non è ancora avvenuta. Il personaggio di Tyler Durden, interpretato da Pitt, appare nel film diversi minuti prima della sua introduzione ufficiale: singoli fotogrammi — letteralmente uno, due, tre frame — inseriti nella pellicola in punti precisi della narrazione, quando il narratore (Edward Norton) è solo, stanco, instabile. L'occhio non li registra consciamente. Il cervello sì.

Questa tecnica non è solo un omaggio alla sottocultura della pubblicità subliminale che il film stesso critica — è una scelta narrativa che funziona su due livelli. La prima volta che si guarda Fight Club, quei frame passano inosservati. La seconda volta, sapendo come finisce la storia, ogni singola apparizione di Durden prima del suo ingresso ufficiale diventa una confessione del film su se stesso., non solo nella sceneggiatura. È il tipo di scelta che distingue un regista di genere da un autore e spiega perché Fight Club regge decine di visioni senza perdere tensione.

Vale la pena notare che Fincher usò la stessa logica del dettaglio nascosto anche nella sequenza dei titoli di testa, disseminando riferimenti alla chimica degli esplosivi e alla struttura del sapone in modi quasi impercettibili per uno spettatore disattento. Il film ti mente dalla prima inquadratura, e lo fa con totale coerenza.

Il flop del 1999 e la vita lunga dei cult

Fight Club uscì il 15 ottobre 1999 negli Stati Uniti, distribuito dalla 20th Century Fox. Il budget di produzione era di circa 63 milioni di dollari — una cifra considerevole per l'epoca, giustificata dalla presenza di due star come Pitt e Norton e dalla reputazione crescente di Fincher dopo Seven e The Game. Il film incassò globalmente meno di 40 milioni nella sua corsa in sala: un disastro commerciale, certificato e ufficiale. Le recensioni non furono unanimemente entusiastiche , molti critici si divisero su una pellicola che sembrava glorificare la violenza e il nichilismo, e la Fox si ritrovò con un prodotto che non sapeva esattamente come difendere o posizionare.

Poi arrivò il DVD. Nei mesi successivi all'uscita in home video, Fight Club cominciò a circolare nelle stanze dei college americani, nelle liste di discussione proto-internet, nelle conversazioni tra chi lo aveva visto una volta e poi tornato a vederlo per capire cosa avesse perso. Il passaparola costruì il pubblico che il cinema non aveva saputo intercettare. Nel giro di pochi anni il film era diventato un fenomeno culturale di proporzioni difficili da spiegare con le categorie ordinarie del successo commerciale: citazioni ovunque, sequenze entrate nell'iconografia collettiva, la prima regola del Fight Club trasformata in meme applicabile a qualsiasi contesto. Oggi Fight Club è considerato uno dei film più rappresentativi degli anni Novanta americani — e uno dei più analizzati nella storia del cinema contemporaneo. La Fox lo aveva quasi abbandonato. Il pubblico lo ha tenuto in vita per decenni.