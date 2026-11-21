Pubblicazione: 21 novembre alle 16:09

Diciannove anni fa, in occasione del Festival di Cannes 2007, il pubblico internazionale scopriva per la prima volta Cristian Mungiu, avviato a diventare l’esponente di punta della cosiddetta Nouvelle Vague del cinema rumeno. L’improvvisa consacrazione, cinque anni dopo l’esordio con Occident, arrivava grazie alla sua opera seconda, 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni, insignita della Palma d’Oro come miglior film: una storia ambientata al tramonto della dittatura di Nicolae Ceaușescu, che con stile asciutto e rigoroso ricostruiva il rischioso percorso per poter ricorrere all’aborto in un paese in cui questa pratica era ancora illegale. Per Mungiu, nato nel 1968 e cresciuto pertanto in un’epoca di regime, si trattava di affrontare un tema che sarebbe tornato spesso nella sua produzione a venire: il contrasto fra le scelte individuali e il contesto sociale (e legislativo) di appartenenza.

Dal regime di Nicolae Ceaușescu allo stato sociale norvegese

Sarebbe comunque una clamorosa forzatura paragonare la Romania di Ceaușescu all’odierna Norvegia, modello di socialdemocrazia del Nord Europa basata su un sistema di welfare che ha contribuito a collocarla ai primissimi posti (insieme all’Islanda) nella classifica dell’Indice di Sviluppo Umano. Eppure Fjord, che fin dal titolo rimanda al suggestivo scenario del racconto, recupera diversi elementi tematici che hanno definito la filmografia del cinquantanovenne Mungiu, a partire dall’analisi del conflitto fra i valori morali dei personaggi e la realtà in cui si trovano a condurre la propria esistenza; con la differenza che, stavolta, la realtà in questione è quella di uno Stato per molti aspetti all’avanguardia, con profonde radici democratiche e il dichiarato intento di tutelare i propri cittadini.

Distribuito da giovedì nelle sale italiane dopo la presentazione al Festival di Cannes 2026, dove ha fatto conquistare a Cristian Mungiu la seconda Palma d’Oro della sua carriera, Fjord si sviluppa al contempo attorno a un ‘mistero’ di natura drammaturgica e a un interrogativo etico ben più complesso. Il mistero riguarda i lividi sul corpo dell’adolescente Elia (Vanessa Ceban), primogenita dei cinque figli del rumeno Mihai Gheorghiu e di sua moglie, la norvegese Lisbet, interpretati da Sebastian Stan e Renate Reinsve: tali lividi sono il frutto delle punizioni inferte alla ragazza dai genitori, sulla base dei loro metodi punitivi, o potrebbero aver avuto origine da qualcos’altro (le attività ginniche di Elia a scuola o magari perfino il salto da una finestra)?

Da 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni a Fjord: libertà personali e sistemi coercitivi

Se Mungiu mantiene una voluta ambiguità in relazione a questo snodo narrativo, il fulcro autentico di Fjord riguarda invece l’altro dilemma: fin dove può spingersi la libertà di due genitori nell’educazione dei propri figli e qual è il confine oltre il quale uno Stato è tenuto a porre un limite a tale libertà? Rispetto a queste domande, il film assume una prospettiva molto vicina a quella della coppia di protagonisti: il punto di vista prevalente appartiene infatti a Mihai e Lisbet, ritratti nel doloroso momento della separazione coatta dai figli e durante il calvario processuale che li vede costretti a difendersi dalle accuse di abusi su minorenni, laddove l’apparato giudiziario norvegese mette in discussione non solo le loro capacità genitoriali, ma di riflesso anche le loro convinzioni religiose (i coniugi Gheorghiu appartengono a un movimento evangelico).

Per certi versi, si tratta di una sorta di rovesciamento dei “rapporti di forza” dipinti in alcune delle precedenti pellicole di Mungiu. In Oltre le colline, realizzato nel 2012 e premiato a sua volta a Cannes (miglior sceneggiatura e miglior interpretazione femminile per il duo di protagoniste), la giovane Alina (Cristina Flutur) si scontrava con le regole inflessibili della comunità ortodossa in cui era cresciuta, mentre il monastero locale diventava il teatro di una lotta impari e dagli esiti tragici: in quel caso, il sistema coercitivo non era dunque lo Stato (ovvero la dittatura di Ceaușescu) come in 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni, bensì una tradizione religiosa imperniata su un rigido conservatorismo. Un conservatorismo non troppo lontano da quello messo in pratica da Mihai e Lisbet, per esempio vietando ai figli di navigare su YouTube o di ascoltare musica pop/rock.

Un cinema di contraddizioni, ambiguità e conflitti morali

Pertanto, i due genitori impersonati da Sebastian Stan e Renate Reinsve sembrerebbero collocarsi quasi all’opposto nello schema di valori al centro del cinema di Mungiu: un cinema che in passato si è fatto carico di denunciare la violenta repressione dei diritti individuali (4 mesi, 3 settimane e 2 giorni, Oltre le colline); la corruzione insita in una Romania ancora alle prese con la difficile transizione verso una democrazia post-Guerra Fredda, come mostrato nello splendido Un padre, una figlia (premio per la miglior regia a Cannes 2016); e la dilagante xenofobia che travolge gli equilibri di una piccola realtà rurale della Transilvania in Animali selvatici, del 2022, opera che prendeva di petto il tema del razzismo in una società multietnica, in cerca di facili “capri espiatori” contro cui sfogare il proprio malessere.

In Fjord, invece, il meccanismo è assai più problematico: perché il film punta a suscitare, seppure magari in maniera implicita, l’empatia di noi spettatori per due personaggi tutt’altro che progressisti, evidenziando di contro il freddo burocratismo di uno Stato che vorrebbe imporre i propri modelli – etici, educativi e culturali – a una famiglia percepita come estranea (per la nazionalità di Mihai e per la loro appartenenza religiosa). Quella di Fjord, in sostanza, è un’impostazione che sarebbe difficile definire davvero imparziale (e che probabilmente nemmeno vuole esserlo), ma che in compenso non cede alla tentazione di adagiarsi su un rassicurante manicheismo: perlomeno se si considera un epilogo in grado di instillare nuovi dubbi sulla legittimità delle ragioni dei coniugi Gheorghiu, sottolineando il peso delle decisioni degli adulti sull’anelito di autodeterminazione – e i desideri di felicità – della nuova generazione.