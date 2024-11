Giurato numero 2: una guida ai personaggi dell'atteso film di Clint Eastwood

Pubblicazione: 12 novembre alle 08:00

È in arrivo in sala Giurato numero 2, l'ultimo attesissimo film di Clint Eastwood. Dopo essere stato presentato in anteprima mondiale all'AFI Film Festival, giunge finalmente anche in Italia.

Justin Kemp, il protagonista, viene scelto come giurato in un processo contro James Sythe, accusato di aver ucciso la sua ex fidanzata Kendall Carter. Ma per Justin non sarà una semplice "caccia all'assassino", perché capirà presto di essere lui il probabile omicida della donna: un anno prima, infatti, aveva avuto un incidente stradale in cui pensava di aver colpito un cervo. Ma durante il processo, capisce che forse non era un animale, bensì proprio Kendall. E questa presa di coscienza, ovviamente, metterà in crisi la sua integrità morale.

Nicholas Hoult e Toni Collette tornano a collaborare sul grande schermo dopo 22 anni dall'ultimo lungometraggio insieme (About a boy). Con loro, un cast formato da altri grandi nomi: J.K. Simmons, Kiefer Sutherland, Gabriel Basso. E sappiamo già qualcosa dei ruoli che interpretano.

Nicholas Hoult - Justin Kemp

Nicholas Hoult (Skins, X-Men: First Class, Warm Bodies) è Justin Kemp, il giurato principale del processo per Kendall Carter, sospetta vittima di femminicidio. Justin è molto legato ad Ally, sua moglie incinta, e insieme cercano di costruire una famiglia felice.

J.K. Simmons - Harold

La sua vita cambia dopo un incidente d'auto: una notte, mentre guidava ubriaco, ha investito quello che credeva essere semplicemente un cervo. Ma solo durante lo svolgimento del processo per Kendall, capirà di non aver investito un animale, ma forse una persona. E quella persona, potrebbe essere proprio Kendall. Dovrà quindi decidere come gestire una tal presa di coscienza.

J.K. Simmons (Law and Order, Oz, Spiderman) è Harold, un altro giurato al processo per Kendall. Lui è molto determinato a scoprire la verità sul caso, perché non vuole che un uomo innocente finisca in prigione per un crimine che non ha commesso. Si recherà al luogo di ritrovamento del corpo e soprattutto, si assicurerà che i sospetti non si limitino solo a James Sythe.

Toni Collette

Toni Collette (Il sesto senso, Little Miss Sunshine, Hereditary) è l'accusatrice che tenta in qualsiasi modo di dimostrare la colpevolezza di James Sythe. Lei fonda la sua accusa su una lite che Kendall e James avrebbero avuto una notte in un bar. Ma ciò che lei non sa è che in quello stesso bar, quella stessa notte, era presente Justin Kemp e potrebbe essere lui l'assassino della donna.

Kiefer Sutherland - Larry Lasker

Kiefer Sutherland (Stand by me, Codice d'onore, 24) interpreta Larry Lasker, sponsor di Justin nel gruppo degli Alcolisti Anonimi. Larry è per Justin una persona molto fidata, e per questo deciderà di confidarsi con lui riguardo Kendall. Larry, che vuole aiutare Justin ad essere la versione migliore di se stesso, lo inciterà a fare la scelta moralmente più giusta. E questo presumibilmente corrisponde al dire la verità.

Gabriel Basso - James Sythe

Gabriel Basso (The big C, Super 8, The Night Agent) è James Sythe, l'accusato dell'omicidio della sua ex fidanzata Kendall. Diversi testimoni lo hanno visto discutere con lei la notte in cui è deceduta, dunque la sua colpevolezza sembra essere ormai certa. Ma questo potrebbe cambiare se Justin Kemp rivelasse ciò che sa.

Il resto del cast

Oltre ai citati, nel cast di Giurato numero 2 compaiono altri importanti nomi. Zoey Deutch interpreta Ally, la moglie incinta di Justin. Kendall Carter, la vittima, è invece interpretata da Francesca Eastwood, figlia del regista. Leslie Bibb e Cedric Yarbrough sono altri due giurati del processo. Chris Messina ha invece il ruolo di difensore pubblico.