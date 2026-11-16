Glenn Close: una carriera (finalmente!) da Oscar

Pubblicazione: 16 novembre alle 12:13

La scena finale de Le relazioni pericolose, diretto da Stephen Frears nel 1988, consiste in una singola inquadratura: un primo piano della Marchesa de Merteuil, che con lentezza quasi impercettibile si stringe sempre più sul volto di Glenn Close. Non ci sono stacchi di montaggio, né viene pronunciata una singola battuta: per un minuto e quindici secondi, la conclusione della storia è affidata unicamente al viso della donna che, nel corso della storia, ha complottato per ingannare ed annientare gli altri personaggi. E si tratta non solo della scena più memorabile del film, ma di uno dei più suggestivi explicit del cinema contemporaneo: perché per settantacinque secondi quel volto rigato di lacrime, con le labbra serrate e gli occhi puntati verso l’abisso, ci restituisce tutta la complessità, dolorosa e inestricabile, di un’antieroina per cui non possiamo fare a meno di provare compassione.

La lunga strada verso l’Oscar

È soprattutto questo ad aver reso Glenn Close una delle più grandi interpreti della nostra epoca: il suo talento nel far emergere l’umanità di personaggi spesso ambigui, contraddittori o perfino oscuri, ma capaci comunque di suscitare la nostra empatia e di invitarci a guardare oltre la maschera che si trovano a indossare. Vale per la Marchesa de Merteuil, così come per molti altri ruoli più o meno celebri che hanno costellato i cinque decenni di carriera dell’attrice statunitense, oggi settantanovenne e quanto mai attiva sul set, dall’acclamato melodramma spagnolo La bola negra all’imminente Hunger Games – L’alba sulla mietitura. Una carriera a cui finalmente Hollywood ha deciso di tributare un doveroso omaggio, consegnandole ieri notte, dalle mani del collega John Malkovich, quel sacrosanto premio Oscar atteso fin troppo a lungo.

«Da outsider, non mi sono mai preoccupata di vincere o meno [...]: ho sempre pensato che il grande onore fosse di essere nella sala», ha dichiarato Glenn Close alla cerimonia dei Governors Award, nell’atto di ricevere la prestigiosa statuetta: un riconoscimento arrivato dopo essersi aggiudicata un totale di otto nomination agli Oscar, tanto da diventare la quarta attrice con il maggior numero di candidature nella storia dell’Academy (più di lei soltanto Meryl Streep, Katharine Hepburn e Bette Davis). Perché nonostante un esordio tardivo sul grande schermo, dopo aver accumulato una lunga esperienza nel mondo del teatro, alla Close è stato sufficiente un singolo film per far sì che la critica, il pubblico e i membri dell’Academy si accorgessero delle sue incredibili doti: il film in questione è Il mondo secondo Garp, diretto da George Roy Hill nel 1982 e tratto dall’omonimo romanzo di John Irving.

Primi passi da Oscar: Il mondo secondo Garp, Il grande freddo e Il migliore

Glenn Close ha trentaquattro anni quando viene scritturata, accanto a Robin Williams, nella parte di Jenny Fields, madre del protagonista: un’infermiera la cui quieta determinazione e le cui idee decisamente anticonvenzionali la renderanno un idolo del femminismo. È il ruolo del debutto per la Close, ricompensata fin da subito con la nomination all’Oscar come miglior attrice supporter per una performance misurata, ma in grado di conferire un ineffabile carisma alla sua Jenny Fields. Nei due anni a venire, Glenn Close collezionerà altre due candidature all’Oscar nella stessa categoria, eguagliando così il record di Teresa Wright in qualità di uniche interpreti ad aver raccolto tre nomination per i loro primi tre film.

Il 1983 è l’anno de Il grande freddo di Lawrence Kasdan, cult generazionale di enorme successo sull’amaro bilancio di alcuni amici ultratrentenni di nuovo insieme in occasione del funerale di uno di loro. All’interno di un indimenticabile cast corale che include nomi quali William Hurt, Kevin Kline e Jeff Goldblum, a risaltare è proprio Glenn Close, nominata per la seconda volta all’Oscar per il ruolo di Sarah Cooper: una giovane donna il cui atteggiamento solido e responsabile la porta ad essere il baricentro emotivo del gruppo, ma che nel ritratto della Close lascia trapelare anche tracce di una sommessa sofferenza. La terza candidatura consecutiva le viene attribuita invece per un classico del cinema sportivo, Il migliore, diretto da Barry Levinson nel 1984, in cui l’attrice presta il volto a Iris Gaines, fidanzata del Roy Hobbs di Robert Redford.

Da partner romantica a dark lady: il fenomeno Attrazione fatale

Ma la presenza leggiadra di Glenn Close come partner romantica ne Il migliore, al di là del vasto successo del film (in particolare in America), non rispecchia appieno la sua immagine cinematografica, che da lì a breve si sarebbe legata a personaggi assai più volitivi, come l’avvocatessa Teddy Barnes nel fortunato thriller giudiziario Doppio taglio, del 1985, o addirittura controversi: è il caso di Alex Forrest, consacrata fra le massime icone del cinema americano degli anni Ottanta. La pellicola in questione, ovviamente, è Attrazione fatale, thriller a sfondo erotico diretto nel 1987 da Adrian Lyne e incentrato su un rapporto clandestino che avrà fosche conseguenze, trasformando in un incubo l’esistenza del Dan Gallagher di Michael Douglas.

Stavolta, è il fiuto di Glenn Close a farle conquistare quello che rimarrà il ruolo-simbolo della sua carriera. Animata dalla consapevolezza di poter far propria la figura di Alex, la Close ottiene la parte e ne farà una delle più indelebili villain del grande schermo: una donna in cui convivono ostinazione e vulnerabilità, un ferino sex appeal e una dimensione tragica spesso in procinto di erompere sulla scena. Con la sua cascata di riccioli biondi, lo sguardo tagliente e quei look in cui si alternano un bianco quasi angelico e minacciosi completi neri, Alex Forrest impone un nuovo modello di dark lady, aggiornato all’America reaganiana. Ed è principalmente per merito della sua protagonista se Attrazione fatale registra incassi record e si rivela un clamoroso fenomeno mediatico, facendo guadagnare a Glenn Close la sua prima nomination all’Oscar come miglior attrice.

Le grandi prove drammatiche, dalla Marchesa de Merteuil a Sunny von Bulow

Alex Forrest apre una nuova fase nella carriera di Glenn Close, che da lì in poi darà vita ad alcune delle sue interpretazioni più incisive proprio quando sarà alle prese con donne animate da passioni travolgenti e istinti feroci, ma repressi dietro un’apparenza abilmente costruita. Ne è un esempio emblematico la Marchesa de Merteuil, alleata e al contempo rivale del libertino Visconte di Valmont di John Malkovich ne Le relazioni pericolose, capolavoro di Stephen Frears del 1988, basato sul romanzo epistolare di Pierre Choderlos de Laclos: una perversa storia di intrighi e seduzioni incrociate nell’opulente cornice dell’aristocrazia francese di fine Settecento, in cui la Close si produce nella sua migliore prova cinematografica di sempre.

Dal suo superbo monologo sul principio «Vincere o morire» agli sferzanti dialoghi fra lei e Malkovich, per culminare con quell’epilogo da brivido racchiuso nella dolente espressività della Marchesa, Glenn Close mette a segno un’altra nomination all’Oscar e si conferma la più popolare interprete drammatica del decennio insieme a Meryl Streep. Nel 1990 eccola dunque cimentarsi con il teatro shakespeariano nella parte della Regina Gertrude nella trasposizione di Amleto diretta da Franco Zeffirelli ed incarnare la ricca ereditiera Sunny von Bulow, al fianco di un inquietante Jeremy Irons, ne Il mistero Von Bulow di Barbet Schroeder: per la Close si tratta di un’altra interpretazione superlativa, in cui si fondono un risentimento rabbioso e una strisciante disperazione.

Da Crudelia De Mon al cinema indipendente

A partire dagli anni Novanta Glenn Close si allontanerà dai radar dell’Academy, sebbene nel frattempo riceva numerosi premi per le sue performance per la televisione e il teatro. In compenso, avrà modo di mostrare la propria versatilità in film diversissimi per genere e formato produttivo: da commedie d’autore come La tentazione di Venere di István Szabó (1991) e La fortuna di Cookie di Robert Altman (1999) al blockbuster Air Force One di Wolfgang Petersen (1997), passando per il dramedy sul giornalismo Cronisti d’assalto di Ron Howard (1994). È inoltre il periodo in cui la sua verve da attrice brillante viene messa al servizio di ruoli più antinaturalistici e sopra le righe, primo fra tutti la famigerata Crudelia De Mon (in originale Cruella de Vil).

È il 1996 quando la Disney lancia l’ambiziosa operazione del remake live action di uno dei suoi classici, La carica dei 101, e Glenn Close sarà una perfetta scelta di casting nei panni di Crudelia, conferendole una malvagità vivacissima e cartoonesca e contribuendo in maniera essenziale al successo del film. Un approccio analogo caratterizzerà altri suoi titoli di questo periodo, dalla farsa sci-fi Mars Attacks! di Tim Burton (1996) alla commedia satirica La donna perfetta (2004), benché dagli anni Duemila la sua attenzione si focalizzerà soprattutto su pellicole indipendenti e sul lavoro per il piccolo schermo, inclusa la pluripremiata serie legal thriller Damages, interpretata fra il 2007 e il 2012.

Vite nell’ombra, da Albert Nobbs a The Wife

È soltanto nel 2011, dopo ben trentatré anni di assenza dalle cinquine dell’Academy, che Glenn Close torna in competizione agli Oscar, grazie a un progetto coltivato per decenni e che la vede anche in veste di produttrice e co-sceneggiatrice: Albert Nobbs, malinconica storia di una donna che, nell’Irlanda di fine Ottocento, conduce una dimessa esistenza simulando una fittizia identità maschile. Diretto da Rodrigo García, Albert Nobbs è imperniato su una prova d’attrice giocata sapientemente in sottrazione, sottolineando il contrasto fra la rigorosa maschera della protagonista e il suo tormentato universo interiore. Un contrasto simile a quello messo in scena dalla Close nel 2017, nel ruolo più apprezzato della sua recente filmografia: la Joan Castleman di The Wife.

Diretto dallo svedese Björn Runge sulla base di un romanzo di Meg Wolitzer, The Wife offre un magnifico saggio dei diversi aspetti dello stile recitativo di Glenn Close, permettendole di aggiudicarsi il Golden Globe e la nomination all’Oscar come miglior attrice. La sua Joan, moglie di uno scrittore appena insignito del premio Nobel, è un personaggio a prima vista enigmatico, di cui la Close ci suggerisce poco alla volta i silenziosi turbamenti, in un dramma che brucia a fuoco lento fino alla fragorosa esplosione in prossimità del finale. Passano appena un paio d’anni ed ecco arrivare anche l’ottava candidatura all’Oscar, questa volta come attrice supporter, per il ruolo di Mamaw Vance, la nonna che con amorevole severità si prende cura del giovane J.D. Vance (autore dell’omonima autobiografia) in Elegia americana, diretto nel 2020 da Ron Howard.

La magia di Glenn Close: far luce sull’abisso

Dall’emotività forsennata di Mamaw Vance a quella più trattenuta (e logorante) di Albert Nobbs e Joan Castleman, negli scorsi anni Glenn Close ha continuato ad eccellere laddove si è trattato di rappresentare la dicotomia fra sentimenti complessi e la difficoltà di esprimerli: talvolta limitandosi a suggerire tale conflitto attraverso un controllato minimalismo, talaltra lasciando invece che deflagrasse sullo schermo. È quanto accade pure in un film di genere del tutto differente, ovvero Wake Up Dead Man di Rian Johnson, distribuito un anno fa da Netflix: un murder mystery in cui Glenn Close disegna il ritratto di Martha Delacroix, sinistra ‘perpetua’ sospesa fra una certa tradizione gotica e le pennellate da commedia tipiche della saga di Knives Out.

Eppure, a poco a poco nello sguardo della sua Martha affiora un intimo senso di fragilità: la scintilla di un dubbio che, per qualche fugace istante, accende una luce negli abissi del suo animo. E forse è racchiuso proprio qui il segreto della magia di un’attrice come Glenn Close: nel rivelarci gli angoli più tenebrosi dei propri personaggi, ma senza mai far venir meno una sincera, profondissima comprensione della loro imperfetta umanità. Non c’è bisogno di trofei per certificare un talento di tale levatura; ma se consideriamo quanto Glenn Close ha saputo darci in quasi mezzo secolo di carriera, allora di rado un Oscar è stato così straordinariamente meritato.