I fratelli Coen sulla soglia dell'eternità: buon compleanno a Joel, nell'attesa di un ritorno
Domenica 29 novembre Joel Coen compie settantadue anni; Ethan ne ha compiuti sessantanove a settembre. A metà ottobre, a Lione, dove hanno ritirato insieme il premio Lumière, hanno detto all'AFP che torneranno a fare un altro film in due, senza specificare quale, e Joel ha aggiunto una scadenza che sembra una battuta e lo è solo a metà: "We're getting old". Meglio sbrigarsi, insomma.
I titoli, a ben vedere, sono passati quasi tutti da lui. Blood Simple, l'esordio, dove il suo nome compare per la prima volta; Barton Fink (1991), che a Cannes vinse la Palma d'oro, il che per un film sul blocco dello scrittore a Hollywood è una piccola rivincita; Fargo (1996), che portò ai fratelli l'Oscar per la sceneggiatura originale; Il grande Lebowski (1998) e Fratello, dove sei? (2000), le due commedie più celebri che il pubblico ha amato moltissimo e imparato a memoria; Non è un paese per vecchi (2007), con quattro Oscar, miglior film e regia compresi; infine A Serious Man (2009) e Il Grinta (2010), entrambi candidati come miglior film.
Quando Ethan si è messo da parte, Jaynes è sparito con lui. The Tragedy of Macbeth (2021), il primo film di Joel senza il fratello, è stato montato da un certo Lucian Johnston (si chiama davvero così) insieme a Joel. Mi sembra questo il dettaglio che racconta meglio la separazione: nessuna dichiarazione solenne (a Lione Joel ha negato perfino l'idea di uno scisma), solo una riga che a un certo punto non compare più nel rullo dei titoli di coda.
Una reunion, almeno sulla carta, c'è già: tra gli sceneggiatori di Jack of Spades compaiono sia Joel sia Ethan, insieme a Eleanor Catton e Conor McPherson. Ma il film da fare insieme di cui hanno parlato a Lione, quello "vero", è un altro e per ora sappiamo solo che, con ogni probabilità, non sarà un fantasy. Ethan ha spiegato che la maggior parte del cinema di oggi lo è, che a loro non è mai interessato e che, dal loro punto di vista, è una tristezza.
Resta da vedere se Roderick Jaynes tornerà in sala di montaggio. Intanto tantissimi auguri di buon compleanno a Joel!