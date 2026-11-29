Pubblicazione: 29 novembre alle 11:01

Domenica 29 novembre Joel Coen compie settantadue anni; Ethan ne ha compiuti sessantanove a settembre. A metà ottobre, a Lione, dove hanno ritirato insieme il premio Lumière, hanno detto all'AFP che torneranno a fare un altro film in due, senza specificare quale, e Joel ha aggiunto una scadenza che sembra una battuta e lo è solo a metà: "We're getting old". Meglio sbrigarsi, insomma.

Prima di arrivare ai titoli che in queste occasioni tirano fuori tutti, vorrei parlare di una vecchia conoscenza dei due fratelli: Roderick Jaynes, montatore inglese, compare nei titoli di coda di quasi tutti i loro film, da Blood Simple (1984) a La ballata di Buster Scruggs (2018). Lo hanno inventato per una questione di buone maniere, e lo ha spiegato Ethan alla radio americana NPR: i loro nomi erano già nei titoli così tante volte (sceneggiatori, registi, produttori) che aggiungerne un altro sembrava "bad taste". Due ragazzi del Minnesota che facevano tutto da soli (e si vergognavano un po' di farlo) hanno quindi creato un collaboratore, completo di biografia: britannico, riservatissimo, uno che a quanto pare rinunciava alla notte degli Oscar per restarsene a casa a guardare il cricket. Hollywood lo ha comunque candidato due volte, per Fargo (nomination del febbraio 1997) e per Non è un paese per vecchi (cerimonia del 2008), titolo che per un montatore inventato e nato già anziano suona davvero curioso!

I titoli, a ben vedere, sono passati quasi tutti da lui. Blood Simple, l'esordio, dove il suo nome compare per la prima volta; Barton Fink (1991), che a Cannes vinse la Palma d'oro, il che per un film sul blocco dello scrittore a Hollywood è una piccola rivincita; Fargo (1996), che portò ai fratelli l'Oscar per la sceneggiatura originale; Il grande Lebowski (1998) e Fratello, dove sei? (2000), le due commedie più celebri che il pubblico ha amato moltissimo e imparato a memoria; Non è un paese per vecchi (2007), con quattro Oscar, miglior film e regia compresi; infine A Serious Man (2009) e Il Grinta (2010), entrambi candidati come miglior film.

Quando Ethan si è messo da parte, Jaynes è sparito con lui. The Tragedy of Macbeth (2021), il primo film di Joel senza il fratello, è stato montato da un certo Lucian Johnston (si chiama davvero così) insieme a Joel. Mi sembra questo il dettaglio che racconta meglio la separazione: nessuna dichiarazione solenne (a Lione Joel ha negato perfino l'idea di uno scisma), solo una riga che a un certo punto non compare più nel rullo dei titoli di coda.

Da allora ognuno è andato per la sua strada. Ethan verso il pulp, con la moglie Tricia Cooke: Drive-Away Dolls (2024), Honey Don't! (2025) e un documentario su Jerry Lee Lewis. Joel verso il gotico: prima Macbeth, Shakespeare in bianco e nero con Denzel Washington e Frances McDormand, poi Jack of Spades, ambientato nella Scozia di fine Ottocento, con Patsy Ferran, Josh O'Connor, Lesley Manville e Damian Lewis. È tratto da un romanzo del 1901 di Frances Frederica Montrésor, The Alien: A Story of Middle Age, e uscirà nell'autunno 2027, prima in sala e poi su Netflix.

Una reunion, almeno sulla carta, c'è già: tra gli sceneggiatori di Jack of Spades compaiono sia Joel sia Ethan, insieme a Eleanor Catton e Conor McPherson. Ma il film da fare insieme di cui hanno parlato a Lione, quello "vero", è un altro e per ora sappiamo solo che, con ogni probabilità, non sarà un fantasy. Ethan ha spiegato che la maggior parte del cinema di oggi lo è, che a loro non è mai interessato e che, dal loro punto di vista, è una tristezza.

Resta da vedere se Roderick Jaynes tornerà in sala di montaggio. Intanto tantissimi auguri di buon compleanno a Joel!