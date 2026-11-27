Pubblicazione: 27 novembre alle 10:36

«Lei ha osato interferire con le forze primordiali della natura, signor Beale!». Chi ha visto Quinto potere, non potrà non ricordare l’incipit – quasi straniante, nella sua rabbiosa solennità – di uno dei più poderosi monologhi del cinema contemporaneo: il lungo discorso pronunciato con irriducibile enfasi da Arthur Jensen, Presidente di un conglomerato chiamato CCA (Communications Corporation of America), al cospetto di un annichilito Howard Beale, anchorman diventato di colpo un idolo del piccolo schermo con il soprannome di “pazzo profeta dell’etere”. Il confronto fra i due uomini, in una gigantesca sala-riunioni immersa in una sinistra penombra, rappresenta uno dei momenti più significativi del film di Sidney Lumet, che faceva il suo debutto nelle sale americane il 27 novembre 1976.

«Mad as hell»: il grido rabbioso di un’America in crisi

A prestare il volto ad Arthur Jensen, impegnato a teorizzare un mondo in cui «non vi sono nazioni, non vi sono popoli», è Ned Beatty, in un ruolo della durata di appena sei minuti che gli valse la candidatura all’Oscar come miglior attore supporter (ancora oggi, rimane la più breve performance mai candidata in questa categoria). Howard Beale, il conduttore del notiziario della fittizia rete televisiva UBS (Union Broadcasting System), è invece un indimenticabile Peter Finch, primo interprete insignito di un Oscar postumo, grazie a una prova d’attore entrata negli annali del cinema e legata, nell’immaginario collettivo, a una sequenza in particolare: la furiosa invettiva con cui Beale, in diretta TV, invita milioni di spettatori ad alzarsi in piedi, affacciarsi alla finestra e gridare «Sono inc***ato nero, e tutto questo non lo sopporterò più!».

È la scena-simbolo di Quinto potere, in originale Network: quel “I’m mad as hell” ormai proverbiale, con cui Howard Beale manifestava la frustrazione impotente e nevrotica di un’America al collasso, dipinta da Sidney Lumet e dallo sceneggiatore Paddy Chayefsky all’indomani del disastro in Vietnam, dello scandalo Watergate, della crisi del petrolio e della più grave recessione economica dal 1929. In sostanza, un paese costretto a prendere atto del fallimento del “sogno americano” e alla disperata ricerca di nuovi modelli a cui aggrapparsi. Come osserva la produttrice Diana Christensen, incarnata da un’elettrizzante Faye Dunaway, alla ricerca della formula per risollevare gli ascolti della rete: «il popolo americano vuole assolutamente qualcuno che esterni la sua rabbia». E Howard Beale fa esattamente questo: dà voce alla rabbia.

La satira da Oscar di Sidney Lumet e Paddy Chayefsky

La fine dell’American Dream e la disillusione, rassegnata o collerica, di una società alla deriva sono del resto temi portanti della cultura degli anni Settanta e in particolare della New Hollywood, e il capolavoro di Sidney Lumet coglie con tempismo diabolico questo Zeitgeist. Nel 1975 il cinema americano aveva prodotto film come Nashville di Robert Altman, Quel pomeriggio di un giorno da cani dello stesso Lumet e Qualcuno volò sul nido del cuculo di Milos Forman, seguiti a ruota nel 1976 da Taxi Driver di Martin Scorsese e Tutti gli uomini del Presidente di Alan J. Pakula. In Quinto potere, la suddetta disillusione è espressa con un micidiale amalgama fra elementi drammatici e toni da commedia nera, adottando come terreno d’indagine il microcosmo della televisione e i suoi meccanismi, analizzati con chirurgica precisione.

Questo approccio, capace di oscillare fra il paradosso e la tragedia nell’arco di una singola battuta, avrebbe reso Quinto potere uno dei massimi fenomeni cinematografici del decennio, galvanizzando il pubblico e facendo guadagnare al film quattro premi Oscar: miglior attore per Peter Finch, miglior attrice per Faye Dunaway, miglior attrice supporter per Beatrice Straight (sullo schermo per cinque minuti netti: il ruolo più breve mai ricompensato dall’Academy) e miglior sceneggiatura originale per Paddy Chayefsky, che aveva mosso i primi passi come autore proprio durante la Golden Age della TV americana. E se il bersaglio primario della satira di Chayefsky è appunto la televisione, nello specifico la corruzione dell’etica giornalistica in nome del cosiddetto infotainment, la prospettiva si estende man mano a un intero sistema post-ideologico che ha finito per inglobare ogni angolo del pianeta, da entrambi i lati della cortina di ferro.

Il tramonto delle nazioni e il collasso della democrazia

«Non esiste l’America. Non esiste la democrazia. […] Di cosa crede che parlino i russi nei loro consigli di Stato, di Karl Marx?», osserva Arthur Jensen, con affilato sarcasmo; «Non viviamo più in un mondo di nazioni e di ideologie, signor Beale: il mondo è un... un insieme di corporazioni, inesorabilmente regolato dalle immutabili, spietate leggi del business. Il mondo è un business, signor Beale. Lo è stato fin da quando l’uomo è uscito dal magma». Nel pieno della retorica da Guerra Fredda, e in coincidenza con il bicentenario della nascita degli Stati Uniti, Quinto potere metteva a nudo la dura realtà di un capitalismo divorante, le cui regole apparivano talmente assolute, ineluttabili, da essere definite appunto «le forze primordiali della natura». Howard Beale è un ingranaggio del sistema, o piuttosto il suo portavoce, e pertanto non può “interferire”: al contrario, deve diffondere il messaggio.

A mezzo secolo di distanza, e a trentacinque anni dalla fine del “secolo breve” e della contrapposizione fra i due blocchi, quel «mondo di nazioni e di ideologie» sembra appartenere ormai a un passato ancestrale, l’è ancora più vasta e capillare di allora (e ancora più legata agli equilibri della politica) e la sinistra profezia annunciata da Howard Beale non è che la cronaca del nostro presente: «Noi sentiamo molto bene in fondo ai nostri cuori terrorizzati che la democrazia è un gigante agonizzante, uno stanco, disfatto, morente concetto politico che si contorce nella sua fine penosa». Un’elegia funebre quanto mai valida in un’altra, in cui i processi democratici sono influenzati dalle Big Tech mentre sempre più spesso l’informazione rischia di soccombere alle post-verità.

Il futuro è oggi: «una vasta ed ecumenica società finanziaria»

Quinto potere ci parlava di questo già cinquant’anni fa, anticipando con spaventosa preveggenza il sopravvento delle leggi del mercato non solo sui principi dell’informazione, ma su ogni forma di ideologia, perfino le più radicali. In una delle scene dalla maggiore carica satirica, la spregiudicata Diana Christensen stipula un accordo con Laureen Hobbs (Marlene Warfield) per realizzare L’ora di Mao Tse-tung, una sorta di proto-reality show su sequestri e attentati commessi dall’Esercito di Liberazione Ecumenico, un gruppo terroristico pseudo-insurrezionale; in seguito vedremo Laureen Hobbs, l’ufficio legale del network e i leader della setta armata alle prese con una furibonda contrattazione per spartirsi i proventi e le spese dello show («Te la puoi mettere nel culo l’infrastruttura seminale della classe prigioniera: io non le riduco le mie fo***tissime spese di distribuzione!»).

Opera al contempo amarissima ed esilarante, in cui le inquietudini e le sofferenze private dei personaggi si intrecciano alla(l’America, ma non solo) dalle sorti tutt’altro che magnifiche e progressive, Quinto potere si chiude sulla contrapposizione fra la «capacità di provare piacere, sofferenza e amore», rivendicata con malinconica fierezza daldi, e l’evocata da Arthur Jensen nell’atto di trasmettere il proprio Vangelo ad Howard Beale: «quel mondo perfetto, in cui non ci saranno né guerra, né fame, né oppressione, né brutalità. Una vasta ed ecumenica società finanziaria, per la quale tutti gli uomini lavoreranno per creare un profitto comune, nella quale tutti avranno una partecipazione azionaria, e ogni necessità sarà soddisfatta, ogni angoscia tranquillizzata, ogni noia superata».